Certificazioni FIMI settimana 27: certificazioni multiple per Sfera Ebbasta, Shablo, Rkomi, Blanco e Annalisa.

Nuovo appuntamento con le certificazioni FIMI.

Anche questa settimana pochi riconoscimenti per la musica internazionali e un carico di dischi di platino e oro per la musica italiana. Le hit dell’estate iniziano a prendere piede e un nuovo brano di Sanremo arriva ad una certificazione.

Non perdiamo altro tempo e andiamo subito a scoprirle partendo come sempre dalla musica internazionale.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Doppio platino per le oltre 140.000 copie di Friday di Riton & Nightcrawlers feat. Mufasa & Hypeman.

Disco di platino per Babyshark, sigla di un noto cartoon, realizzata da Pinkfong.

You spin me round (like a record) di Dead or Alive conquista la certificazione disco d’oro come anche let me love you di Mario, Rasputin di Majestic & Boney M. , Wasted love degli Ofenbach feat. Lagique, Roadhouse Blues dei Doors, Kiss me more di Dojo Cat feat. Sza, Faint dei Linkin Park, Out west di Jackboys feat. Young Thug e per Baby can I Hold you di Tracy Chapman.

ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun album internazionale conquista nuove certificazioni in Italia questa settimana.

