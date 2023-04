Certificazioni FIMI settimana 13: Elodie porta a casa la doppia certificazione per l’album e il singolo “Ok.Respira”

Certificazioni FIMI settimana 13 del 2023.

Questa settimana tra gli internazionali doppia certificazione sui singoli per The Weeknd. Tra gli italiani invece è Elodie ha conquistare una doppia certificazione. E poi nuovi traguardi per Lazza, Måneskin, Pinguini Tattici Nucleari e molti altri ancora.

Andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

TRIPLO DISCO DI PLATINO per Heat waves di Glass animals. Oltre 100.000 copie/unità e quindi DISCO DI PLATINO per Die for you di The Weeknd e I wanna be yours degli Arctic Monkeys.

DISCO D’ORO a Dandelions di Ruth B., Family Affair di Mary J. Blige, Big Poppa di The Notorius B.i.g., Lift me up di Rihanna e Heartless di The Weeknd.

ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun disco internazionale ottiene questa settimana certificazioni in Italia.

Clicca in basso su continua per scoprire le nuove certificazioni FIMI per singoli e album italiani.