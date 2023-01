Certificazioni FIMI settimana 1: Maneskin, Fedez ed Ernia iniziano col botto il 2023

Certificazioni FIMI settimana 1 del 2023.

La musica italiana parte bene con tre album certificati tra cui Måneskin e Fedez e diversi singoli. Va detto che nell’era dello streaming il periodo natalizio non ha fatto particolari miracoli nelle vendite dei dischi. Del resto ormai quasi tutte le grandi catene stanno praticamente togliendo il reparto CD (ma ricordiamoci che esistono ancora i piccoli negozianti, eroi da sostenere).

Detto questo andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DISCO DI PLATINO per Unholy di Sam Smith & Kim Petras oltre che, effetto Natale, per Santa Claus is comin’ to town di Frank Sinatra.

DISCO D’ORO invece per Star Walkin’ (League of Legends Worlds Anthem) di Lil Nas X, per la Bacahta di Manuer Turizo e Belly Dancer di Imanbek & Byor.

ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun album internazionale conquista certificazioni nella prima settimana del 2023.

