Le certificazioni Fimi di questa settimana risultano più eterogenee che mai. Da una parte è forte l’impronta cantautorale con Jovanotti che ottiene il quarto platino con Oh, Vita!, ma anche Marracash che in una sola settimana arriva a conquistare il disco d’oro con Persona, l’album che ha segnato il suo ritorno.

Secondo platino per il singolo sanremese di Irama La ragazza con il cuore di latta, così come per Chiasso di Random & Zenit, in una classifica mai così in bilico tra cantautorato e rap.

Le sorprese sono Geolier che oggi porta a casa due dischi d’oro e il cantautore sardo Iosonouncane con Stormi, brano contenuto nell’album DIE che nel 2015 ottenne una nomination al Premio Tenco come miglior disco dell’anno.

Scopriamo ora le certificazioni Fimi nel dettaglio.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Doppio disco di platino per un brano del 2015, ovvero Roses dei Chainsmokers Feat. Rozes.

50’000 unità e disco di platino per Naked di James Arthur.

Ottengono, invece, il disco d’oro Happy Now di Zedd Feat. Elley Duhé (2018), Run Boy Run di Woodkid (2013) e la storica Lullaby dei The Cure (1989).

CERTIFICAZIONI ALBUM INTERNAZIONALI

Disco di platino per una delle rivelazioni del 2019. Billie Eilish con When We All Fall Asleep, Where Do We Go? ottiene il riconoscimento per le oltre 50’000 unità.

