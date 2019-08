Le certificazioni Fimi di questa settimana celebrano Roma Bangkok, il brano prodotto da Takagi & Ketra e interpretato da Baby K e Giusy Ferreri che ha ottenuto il disco di diamante per le 500’000 unità. Un risultato storico. Era da tempo che un brano non otteneva questo risultato.

Quarto platino per Salmo con Playlist, ma anche per Mahmood, che continua a mietere successo con Soldi.

Bene anche Calipso, Benji e Fede e altri singoli italiani e internazionali anche d’annata.

Scopriamo le certificazioni Fimi nel dettaglio.

CERTIFICAZIONI SINGOLI INTERNAZIONALI

Doppio disco di platino per Someone You Loved della rivelazione Lewis Capaldi e per I Like It di Cardi B, Bad Bunny & J Balvin, brano dello scorso anno. 50’000 unità e primo disco di platino per Secreto di Anuel Aa & Karol G e Look Back At It di A Boogie Wit Da Hoodie feat. Capo Plaza. Arrivano al traguardo del disco d’oro Pa Mí di Dalex, Rafa Pabön & Dímelo Flow, Soltera di Lunay, Girls Go Wild di Lp, uno dei brani più trasmessi dalle radio nella prima metà del 2019.

Tra i brani meno recenti terzo disco di platino per le 150’000 unità per Perfect Strangers di Jonas Blue Feat. Jp Cooper, brano uscito nel 2016 per Riptide di Vance Joy del 2014. 100’000 unità e secondo disco di platino per Intoxicated di Martin Solveig & Gta. Disco di platino per la storica I Was Made For Lovin’ You dei Kiss. Raggiungono il traguardo del Disco d’Oro Deja Vu di Prince Royce & Shakira (del 2017), So What di Pink (del 2008), Flashdance (What A Feeling) di Irene Cara (del 1983), Killer Queen dei Queen (del 1974) e Rock The Casbah dei Clash (del 1982).

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun album internazionale ha ottenuto certificazioni questa settimana.

