Generazione Boh: scegli la canzone emergente dell’estate 2022

Tormentone estate 2022, emergenti. Lanciato il grande sondaggio per stabilire il tormentone estivo 2022 parte la sua costola, quella dedicata agli artisti emergenti da noi ribattezzati come Generazione Boh.

Ma prima di rispondere a questa domanda, dobbiamo capire cos’è la Generazione Boh?

Sono quei cantanti che hanno già una discreta attività nel mondo musicale, ma che stanno ancora definendo il proprio percorso. Alcuni giovanissimi, altri giovani per i quali i prossimi passi saranno decisivi per capire se per loro la musica diventerà una cosa seria o rimarrà soltanto una passione.

Ci sembrava giusto fare un sondaggio a parte per loro e non farli scontare con artisti che hanno anni di carriera alle spalle o dei fandom molto più numerosi. Abbiamo selezionato 24 esponenti della Generazione Boh capitanata dal nostro Direttore Massimiliano Longo, usando il suo slogan “Io boh“.

Tra questi dovrete scegliere i vostri tre brani preferiti. Alla fine le tre più votate si sfideranno per decretare il podio del tormentone estivo 2022 della Generazione Boh.

