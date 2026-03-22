Sondaggio Sanremo 2026: a un mese dal Festival, quali sono le tue canzoni preferite?

A un mese dal Festival di Sanremo 2026, tra classifiche, streaming e passaggi radiofonici, una domanda resta aperta: quali sono davvero le canzoni che hanno resistito al tempo? Non sempre, infatti, i risultati ufficiali coincidono con ciò che il pubblico continua ad ascoltare.

Per questo abbiamo deciso di lanciare un sondaggio tra i lettori di All Music Italia: l’obiettivo è capire quali brani, a distanza di settimane, sono rimasti nelle playlist e nella memoria. Non il vincitore di una sera, ma quello che continua a girare oggi.

Sanremo 2026: vota le 5 canzoni che ascolti ancora oggi

Ti chiediamo di selezionare esattamente 5 canzoni tra quelle in gara al Festival di Sanremo 2026. Cinque brani che, secondo te, rappresentano davvero questa edizione e che continui ad ascoltare anche lontano dal palco dell’Ariston.

Puoi partecipare al sondaggio direttamente qui sotto:

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Le canzoni di Sanremo 2026 che restano oltre la classifica finale

Il sondaggio nasce con un’idea semplice: andare oltre il televoto e la classifica finale per capire quali canzoni abbiano avuto una reale tenuta nel tempo. A volte i risultati cambiano già dopo pochi giorni, tra crescita in streaming, passaggi radio e passaparola.

Non è raro che brani inizialmente sottovalutati trovino spazio nelle settimane successive, mentre altri, magari partiti forti, perdano rapidamente terreno. È proprio questo secondo tempo del Festival che vogliamo raccontare attraverso le scelte dei lettori.

Quando pubblicheremo i risultati del sondaggio su Sanremo 2026

I risultati verranno raccolti nei prossimi giorni e pubblicati in un articolo dedicato su All Music Italia. Oltre alla classifica finale, daremo spazio anche ai commenti dei lettori, per raccontare non solo quali canzoni sono state scelte, ma anche perché.

Nel modulo, infatti, è presente anche uno spazio facoltativo per spiegare le proprie preferenze. Le risposte più interessanti potranno essere selezionate e inserite nel pezzo finale dedicato ai risultati del sondaggio.