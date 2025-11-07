Sanremo 2026 prende forma: Carlo Conti pensa a 30 Big con l’annuncio in anticipo sui tempi

Sanremo 2026 comincia a delinearsi. Con la conferenza stampa di Sanremo Giovani 2025 ricca di spunti e dichiarazioni, come sempre con tutti interessati più ai Big in gara che ai giovani, Carlo Conti ha messo nuovi tasselli sul suo quinto Festival.

L’occasione è stata la presentazione di Sanremo Giovani 2025, il contest dedicato agli emergenti che — come da regolamento — porterà almeno due artisti sul palco del Festival tra i Big in gara. Ma Conti ha spiazzato tutti: i cantanti in gara potrebbero essere molti di più.

Da 26 a 28… o forse 30: il Festival si allarga

In base al regolamento ufficiale, dovrebbero essere 26 i Big in gara a Sanremo 2026. Ma Carlo Conti, durante la conferenza stampa tenutasi l’8 novembre, ha ammesso: “Non credo di riuscire a stare nei 26. Penso di arrivare a 28. O anche a 30”.

Insomma, prepariamoci ad un Sanremo di corsa ed extra large con lo scorso anno. Chissà se almeno quel povero disperato che vincerà le Nuove proposte potrà ricantare il sabato in prima serata.

Una dichiarazione che conferma la difficoltà della selezione, vista la mole di proposte ricevute. Conti ha aggiunto che continua ad ascoltare brani da mesi e che la qualità delle proposte è alta. Anche se, almeno secondo i rumors, mancano i nomi “big” a cui siamo stati abituati negli ultimi anni.

Annuncio al Tg1

Anche la data dell’annuncio ufficiale dei Big è oggetto di trattativa con sé stesso.

L’obiettivo è come d’abitudine comunicarli al Tg1 delle 13:30. Conti vorrebbe annunciarli domenica 23 novembre ma poi, come da noi del resto pre annunciato qui, ha lasciato intendere che lo slittamento al 30 non è da escludere: “Vorrei evitare di fare l’annuncio e poi correre subito a Bologna per lo Zecchino d’Oro”.

Sanremo Giovani su Rai2 con Gianluca Gazzoli

Martedì 11 novembre prenderà il via Sanremo Giovani, in seconda serata su Rai2. Cinque puntate (più la finale del 14 dicembre in prima serata su Rai1) per selezionare i due giovani che saliranno sul palco del Festival.

Al timone ci sarà Gianluca Gazzoli, speaker, podcaster e conduttore radiofonico, scelto dallo stesso Conti. “In Gazzoli ho rivisto la mia passione, quella che avevo quando ho iniziato”, ha detto il direttore artistico.

Gazzoli sarà accompagnato da una commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, insieme a Conti e Claudio Fasulo in fase di supervisione.

I sei artisti della prima puntata saranno: Antonia, cmqmartina, Joseph, La Messa, Renato D’Amico e Xhovana.

Novità economiche: aumentano i rimborsi per le case discografiche

Durante l’incontro è intervenuto anche Williams Di Liberatore, direttore dell’intrattenimento Prime Time Rai, annunciando un adeguamento dei rimborsi spese per gli artisti in gara:

“Rispetto all’anno scorso c’è stato un aggiornamento. È una negoziazione più ampia che riguarda anche i diritti. Sanremo è Rai, discografia e aziende: tutti devono starci bene”.