Carlo Conti ospite di Alessandro Cattelan: “Ai Big ho dato ottimi consigli, ma ho anche sbagliato”

Ospite di Alessandro Cattelan a Stasera c’è Cattelan – Supernova, Carlo Conti ha svelato tante curiosità e alcuni retroscena del Festival di Sanremo 2025 – dal cast alla scelta del brani in gara – per poi ricordare l’amico e collega Fabrizio Frizzi, che avrebbe voluto al proprio fianco in veste di co-conduttore di questo 75° Festival della Canzone Italiana.

Ma, procediamo a piccoli passi, partendo dalla scelta dei 30 Big e delle relative canzoni in gara: “Ho ricevuto e ascoltato almeno 400 canzoni. Al primo ascolto capisci subito se una canzone merita o meno di essere riascoltata e così si passa da 400 a 150/200 brani”, ha dichiarato Carlo Conti, che ad ottobre aveva già le idee molto chiare.

Poi, ha aggiunto: “A differenza degli altri, a me piace sentire i brani a volume basso, anche con il telefonino. I primi ascolti li faccio sempre così. Quando qualcosa mi piace molto, alzo il volume e mi godo sia le parole che il suono”.

FESTIVAL DI SANREMO: I CONSIGLI DI CARLO CONTI

Ai microfoni di Stasera c’è Cattelan – Supernova Carlo Conti ha inoltre raccontato di quando consigliò a Francesco Gabbani di tagliare una parte di Occidentali’s Karma che riteneva superflua.

A Il Volo, invece, propose Grande Amore, un brano inizialmente destinato alle Nuove Proposte, ma poi accantonato.

“Mi è però capitato anche di sbagliare“, ha sottolineato il conduttore. “A Nek, il primo anno, sconsigliai Se Telefonando, dicendogli che era già stata rifatta troppe volte. Lui insistette e, non solo vinse la serata delle cover, ma la canzone divenne addirittura una delle hit dell’estate“.

Qualcosa di completamente diverso è invece accaduto quest’anno. Di fatto, “Tony Effe mi aveva inizialmente presentato un altro brano. Poi, i suoi discografici ci hanno ripensato ed è arrivato Damme ‘Na Mano. Il pezzo iniziale era già forte, ma quest’ultimo era ancora più particolare“.

ALESSANDRO CATTELAN E LA GENEROSITÀ DI CARLO CONTI

Nell’ultima puntata del suo podcast, Alessandro Cattelan ha inoltre voluto porre l’accento sulla generosità di Carlo Conti: “Tu sei una persona che dà spazio agli altri e questo non è affatto scontato nel nostro settore“.

E di questo Conti è pienamente consapevole: “Probabilmente sono arrivato ad un punto in cui devo cominciare a fare dei passi indietro e sperare che altri facciano dei passi avanti. Non sono così morbosamente attaccato al mio lavoro.

Io ho fatto una scelta di vita molto importante quando ho deciso di trasferirmi da Roma a Firenze, lasciando l’appuntamento con il quotidiano per far crescere il mio figliolo a Firenze. Il lavoro è importante, ma in questa fase della mia vita non è così determinante.

Anzi, se posso dare un piccolo contributo di esperienza ad altri, lo faccio più che volentieri. Credo sia quasi un dovere“.

Se c’è una cosa, invece, che Carlo Conti farebbe di tutto pur di evitare, è un episodio “in stile” Cavallo Pazzo, Bugo/Morgan, Blanco o John Travolta: “Per come sono fatto io, vivrei questi episodi come una rottura di scatole… È dunque meglio che non accadano“.

Foto di copertina a cura di Comunicarlo