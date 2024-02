Sanremo 2024: tutti i meme più divertenti di questa edizione, da Stash

Il Festival di Sanremo non è soltanto musica, canzoni, spettacolo ed emozioni televisive, ma è ormai fatto anche di una grossa componente social, diventata praticamente fondamentale in un epoca in cui tutti abbiamo sempre lo smartphone in mano. Nell’ultimo decennio, con l’esplosione di piattaforme come Facebook, Twitter, Instagram e più di recente TikTok, una grossa fetta di pubblico segue la kermesse canora anche soltanto per avere la possiblità di divertirsi a suon di meme: per quelli di voi che ancora non sapessero cosa sono, si tratta di immagini/video virali che online sono in grado di macinare migliaia e migliaia di visualizzazioni.

Come da tradizione, anche il Festival di Sanremo 2024 non è stato da meno a livello di “viralità”: gli utenti online si sono davvero sbizzarriti con tantissime idee per i loro contenuti, prendendo bonariamente in giro molti dei personaggi che hanno partecipato alla kermesse canora. Anche questa volta Amadeus ci ha regalato grandi soddisfazioni, con la sua innata simpatia e la sua straordinaria verve comica. Tuttavia, a diventare meme virali sono stati anche personaggi insospettabili, come per esempio Fiorella Mannoia. Proprio la cantante di “Che sia benedetta” è incredibilmente virale perché presentando la sua canzone “Mariposa” alla prima serata del Festival, sembra aver pronunciato una bestemmia: questa, per quanto incredibile possa apparire, è stata l’impressione di molti telespettatori, che hanno fatto schizzare in vetta ai trending topic su X quell’estratto incriminato.



bestemmia fiorella mannoia e orgogliosa e canto confronto prima terza serata pic.twitter.com/o2j7vAzVFb — TotalmenteTrash Archive📁 (@TotallyArchive) February 8, 2024

Un altro dei meme più apprezzati è legato ad un selfie pubblicato da The Kolors su Instagram: la foto presenta semplicemente il cantante intento a sorridere, eppure per qualche motivo (forse il luccichio negli occhi?) è diventata oggetto di decine di fotomontaggi, che tra l’altro Stash stesso ha ricondiviso, divertito, sul suo profilo X.

la giacca di Ama fatta interamente di mini Stash#Sanremo2024 pic.twitter.com/1b9eXVvD6s — ♡ fra 💐 sanremo²⁴ (@HhamMerss) February 8, 2024

Come anticipato anche quest’anno Amadeus è stato uno dei personaggi più memati, grazie in particolare ai suoi ballletti, ai suoi sketch e alle sue uscite spesso del tutto spontanee. Ma i meme non si contano: c’è chi si è messo ad aggiornare le “urla” degli artisti degli altri anni con la performance di Giorgia, c’è chi ha preso in giro Gazzelle per il suo inconfondibile mood “preso a male”, e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente, tra i meme più belli vale la pena citare quelli della pagina dei The Jackal, che ogni anno dà vita a decine di esilaranti immagini. Menzione d’onore, ovviamente, anche per la scatenata performance memabile dei Ricchi e poveri. Qui sotto una selezione dei migliori.

io non vorrei dire ma siamo alla terza serata e nessuno ancora ha avuto l’onore di essere aggiunto a questo meme, non va bene #Sanremo2024 pic.twitter.com/rTxYz8yyM2 — reb🦦 (@_urmoms_) February 8, 2024

QUANTO CAZZO SONO GASATA MI SENTO COME QUELLA DEI RICCHI E POVERI #Sanremo2024 pic.twitter.com/LRHsP2n8K2 — Titti⁷ 🍉⊂(•̀﹏•́⊂ )∘˚˳° (@xtrvgic) February 9, 2024

