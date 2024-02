Sanremo 2024: conferenza stampa Ricchi e Poveri. “Ma non tutta la vita è un cappottino su misura per noi”

Sanremo 2024: conferenza stampa Ricchi e Poveri.

I Ricchi e Poveri entrano in sala stampa ballando sulle note della loro Ma non tutta la vita con qui tornano in gara dopo 32 anni.

Salire sul palco di Sanremo vi ha dato la stessa emozione di sempre o è come la prima volta?

L’emozione c’è sempre ma abbiamo imparato a divertirci come la prima volta.

ll brano è stato modificato un po’ quando è stato selezionato per il Festival, ma già dalla prima versione, il provino mandato sul telefono, li aveva fatti innamorare.

E’ vincente, è il nostro! Ci hanno fatto un cappottino su misura.

Qual è il treno che avete preso al volo?

L’importante è aspettare il treno giusto. A noi ci hanno aiutato molte persone, da Fabrizio De Andrè a Franco Calilfano che è stato determinante.

Ma il treno ultimamente più giusto è quello che abbiamo preso per Sanremo nel 1981 con Sarà perché ti amo.

Ogni treno è buono, l’importante è prenderlo. Mai scoraggiarsi.

Il treno ti può aspettare, ma non tutta la vita.

Avete la capacità di colorare il palco. Qual è vostro segreto?

La gioia di vivere!

Perché avete scelto Paola & Chiara per la serata delle cover?

Paola & Chiara hanno avuto dei successi strepitosi e a volte ce ne si dimentica. Quando si rientra, si fa fatica. Noi vogliamo continuare e dividere dei successi insieme a loro. Sono bravissime.

Sono due professioniste veramente serie.

Ancora in voi c’è ancora un po’ la voglia di tornare all’Eurovision? Chi vedreste bene?



Fiorello, è un artista incredibile.