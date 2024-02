Classifiche Sanremo 2024 da record con Geolier che guida la riscossa di Warner Music

La scommessa di Amadeus per il Festival di Sanremo 2024 è vinta non solo negli ascolti ma anche con la musica e sulla piattaforma più utilizzata per ascoltarla, Spotify. Tutte e 30 le canzoni debuttano infatti nella Top 30 della nota piattaforma con Geolier che guida la riscossa di Warner Music.

La major con sede in piazza della Repubblica a Milano dopo l’edizione del 2023 con solo Mr.Rain e Levante in gara, raccoglie i frutti di un anno di lavoro della nuova dirigenza. Il team guidato da Pico Cibelli conquista infatti due posizioni del podio con Geolier e Annalisa e piazza ben 8 canzoni in Top 10 senza dimenticare Annalisa e i The Kolors in vetta alla classifica radio.

Tra l’altro andando a prendere i debutti dei brani del Festival di Sanremo nell’era di Spotify quello di Geolier con 2.129.805 streams diventa il secondo miglior debutto di sempre alle spalle di “Brividi” di Mahmood & Blanco (3.384.192).

Seguono “Cenere” di Lazza (2.126.061), “Sinceramente” di Annalisa (1.649.855), “Tuta Gold” di Mahmood (1.546.744) e “La Noia” di Angelina Mango (.1528.918).

Un successo davvero grandissimo quello dei brani di Sanremo 2024 visto che sono sette le canzoni che nel giorno del lancio hanno superato il milione di ascolti su Spotify.

Andiamo a scoprire insieme la Top 30 di Spotify del 7 febbraio.

Sanremo 2024 classifica spotify 7 febbraio