Classifiche Sanremo 2024: “Sinceramente” di Annalisa è il brano più trasmesso dalle radio

Nel primo giorno di programmazione dei brani del Festival di Sanremo 2024 le radio premiano Annalisa, la sua “Sinceramente” è il brano più trasmesso e guida una Top 5 tutta al femminile secondo i dati EarOne.

Annalisa al momento è in testa sia per numero di passaggi che per l’audience raggiunta ovvero oltre 13.000.000 milioni.Ricordiamo che regnare in radio lo scorso anno era stato il brano che poi trionfò al Festival, “Due vite” di Marco Mengoni.

Nali precede “Un ragazzo una ragazza” dei The Kolors e “Ricominciamo tutto” dei Negramaro. Seguono altre due donne, Emma con “Apnea” e Angelina Mango con “La noia“.

Sanremo 2024 annalisa guida in radio

Questa la classifica radio EarOne del primo giorno di programmazione radio delle canzoni di Sanremo 2024.

Sinceramente – Annalisa (Warner) Un ragazzo una ragazza – The Kolors (Warner) Ricominciamo tutto – Negramaro (Sugar) Apnea – Emma (Capitol/Universal) Angelina Mango (LaTarma Records/ADA/Warner) Tuta gold – Mahmood (Island Records/Universal) “I p’ me, Tu p’ te – Geolier (Warner) Due altalene – Mr.Rain (Warner) Pazza – Loredana Bertè (Warner) Vai! – Alfa (Artist First)

I brani meno trasmessi al momento? “Governo punk” dei bnkr44, La Sad con “Autodistruttivo” e Il Tre con “Fragili” ultimo tra i Sanremesi. La sfida è appena iniziata, capiremo nei prossimi giorni come cambieranno le cose.