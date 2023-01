Sanremo 2023: Sethu in gara al Festival con Cause Perse prodotta dal gemello Jiz

Sanremo 2023 Sethu, dopo aver conquistato il pass grazie a Sottoterra presentata Sanremo Giovani, sarà in gara al Festival con il brano Cause Perse.

Sanremo 2023 sethu cause perse significato e autori del brano

Sethu sul palco dell’Ariston sarà accompagnato dal suo produttore, nonché fratello gemello, Jiz.

Avrà l’occasione di continuare a raccontare la sua generazione tra incertezze, ansie e paure per il futuro. Ragazzi stanchi, abbandonati ai ritmi della provincia e della noia e che combattono spesso per la loro sanità mentale. Rabbia, tristezza ed euforia si mischiano e si alternano, passando da momenti intimi e introspettivi a passaggi frenetici e caotici.

Gli autori del brano sono: Marco De Lauri e Giorgio De Lauri

Durante la serata delle cover Sethu sarà sul palco coi Bnkr44, coi quali interpreteranno Charlie fa surf dei Baustelle.

Sanremo 2023 SETHU CAUSE PERSE TESTO

Eddai non puoi

Farmi sempre le stesse tre domande

Lo sai che ho

sogni troppo grandi per queste tasche

Ma

Chiedi scusa anche a papà

Se mi parli e sto per aria

Se ho una testa dimmerda

Ma qua fuori è una guerra

Mollami almeno un momento

E spiegami com’è che si fa

Triste vedere niente cambia col tempo

E io sto da solo con il cuore a metà

Siamo due cause perse

Me lo dicevi sempre

Ho messo i tappi alle orecchie

Siamo due cause perse

Eddai non puoi

Farmi sempre quelle solite facce

Non hai nemmeno detto ciao

nemmeno detto ciao prima di andartene

E ti sto odiando ma al contrario

Forse sono solo sadico

E ho una testa di merda

Ma qua fuori è una guerra

È una guerra

Se tu non sei qua ma ho

Buchi nei miei jeans dove ho messo i sogni

La testa va in tilt con i tuoi discorsi

Brucio questi anni come se non li avessi

Come siga spente sui polsi

Mollami almeno un momento

E spiegami com’è che si fa

Triste vedere niente cambia col tempo

E io sto da solo con il cuore a metà

Siamo due cause perse

Me lo dicevi sempre

Ho messo i tappi alle orecchie

Siamo due cause perse

Me lo dicevi sempre

Ho messo i tappi alle orecchie

Siamo due cause perse

La luce dei bar

Non mi illumina

Paranoia