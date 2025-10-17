È ufficiale: Gianluca Gazzoli sarà il conduttore di Sanremo Giovani 2025!

Dopo i rumors degli ultimi giorni arriva l’ufficialità: sarà Gianluca Gazzoli – podcaster (Passa dal BSMT), speaker radiofonico di Radio Deejay, conduttore televisivo e content creator – a conduttore Sanremo Giovani 2025, in onda in seconda serata su Rai 2 a partire da martedì 11 novembre per ben 5 serate.

Ad annunciarlo è stato il direttore artistico, nonché conduttore, del Festival di Sanremo 2026 Carlo Conti al Tg1 delle ore 20.00.

GIANLUCA GAZZOLI CONDUCE SANREMO GIOVANI 2025

Sui social, più precisamente su Instagram, l’annuncio è stato fatto invece con un “post in collaborazione” di Gazzoli e Conti, che hanno messo su un simpatico siparietto.

Se all’inizio Gianluca sembra infatti molto serio, intento a comunicare a chi lo segue la necessità – dopo un periodo molto intenso, soprattutto emotivamente (ha perso la madre lo scorso 2 settembre, ndr) – “di prendersi una paura, di provare a rallentare un attimo, di iniziare a riflettere anche su…“, ad un certo punto fa il suo ingresso Carlo che, dapprima si scusa per l’interruzione, e poi – prima di andarsene – esordisce con un “presenti Sanremo Giovani, eh“.

Qui, di seguito, riportiamo le parole con le quali Gazzoli ha commentato la notizia:

“Sta succedendo! Ci vediamo a Sanremo Giovani. Felice e onorato di accompagnare 24 giovani artisti in un percorso fatto di sogni, musica e coraggio, verso Sanremo 2026. Forse mi sentirò più un fratello maggiore, perché in fondo, quei sogni, sono quelli che continuo a inseguire tutti i giorni anche io. Grazie Carlo Conti per la fiducia“.

SANREMO GIOVANI 2025: CHI è GIANLUCA GAZZOLI?

Classe 1988, Gianluca Gazzoli è nato a Vigevano ma è cresciuto a Cologno Monzese.

Dopo gli inizi nei villaggi turistici, ha collezionato diverse esperienze sia in radio (Radio Number One e Rai Radio 2) che in TV (The Voice, Quelli che il Calcio e Domenica In), per poi approdare a Radio Deejay, dove attualmente conduce Gazzology.

Ma non è tutto! Il suo nome è infatti particolarmente legato a Passa dal BSMT, il podcast di successo da lui ideato nel 2022, al quale hanno preso parte oltre 240 ospiti sia italiani che internazionali: da Jared Leto a Valentino Rossi, da Laura Pausini a James Blunt, da Amadeus a Paolo Bonolis.