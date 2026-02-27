Classifica terza serata Sanremo 2026: Serena Brancale e Sal Da Vinci in top 5

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 porta il suo verdetto con la classifica. Giuria delle Radio, Televoto e Sala Stampa, ciascuno con un peso del 33,3%, hanno indicato i cinque artisti in testa alla classifica provvisoria dopo la serata di giovedì 26 febbraio.

Sono: Arisa, Sayf, Luchè, Sal Da Vinci e Serena Brancale. Senza ordine di piazzamento: sappiamo chi c’è, non in quale posizione.

Come funzionava il voto della terza serata

Dalla terza serata tornano in gioco tutte e tre le giurie: Televoto, Giuria delle Radio e Sala Stampa, ciascuna al 33,3%. La classifica di stasera riflette quindi il giudizio combinato di pubblico, radio e critica accreditata.

classifica terza serata sanremo 2026 – Il confronto con le serate precedenti

Nella prima serata (Sala Stampa) erano in top 5: Serena Brancale, Arisa, Ditonellapiaga, Fedez & Marco Masini e Fulminacci. Nella seconda serata (Televoto e Radio): LDA & Aka 7even, Nayt, Tommaso Paradiso, Ermal Meta e Fedez & Marco Masini. Stasera si confermano Serena Brancale e Arisa, entrano per la prima volta Sayf, Luchè e Sal Da Vinci.

Il confronto con i pre-ascolti di gennaio

A gennaio avevamo raccolto e incrociato i voti di 20 testate giornalistiche sui 30 brani in gara. Tra i cinque di stasera, Serena Brancale era terza con 6,88 di media. Sal Da Vinci era tra i più bassi con 4 — la sua crescita dal vivo è stata la vera sorpresa di questo festival. Sayf era settimo con 7, Arisa quindicesima con 6,13. Luchè era tra i più bassi in classifica.

Cosa cambia da domani

Venerdì 27 febbraio va in scena la serata delle cover. Tutti i 30 Big si esibiscono con un brano del repertorio italiano o internazionale. Vota solo la Sala Stampa. Appuntamento su Rai 1 dalle 20:40.

.