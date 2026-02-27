27 Febbraio 2026
di
All Music Italia
Festival di Sanremo
Condividi su:
27 Febbraio 2026

Classifica terza serata Sanremo 2026: Serena Brancale e Sal Da Vinci in top 5

La Top 5 della terza serata del Festival, votata da Televoto e Giuria delle Radio.

Festival di Sanremo di All Music Italia
Carlo Conti e Laura Pausini con Arisa, Sayf, Luchè, Sal Da Vinci e Serena Brancale, i cinque in top 5 della terza serata di Sanremo 2026
Condividi su:

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 porta il suo verdetto con la classifica. Giuria delle Radio, Televoto e Sala Stampa, ciascuno con un peso del 33,3%, hanno indicato i cinque artisti in testa alla classifica provvisoria dopo la serata di giovedì 26 febbraio.

Sono: Arisa, Sayf, Luchè, Sal Da Vinci e Serena Brancale. Senza ordine di piazzamento: sappiamo chi c’è, non in quale posizione.

Come funzionava il voto della terza serata

Dalla terza serata tornano in gioco tutte e tre le giurie: Televoto, Giuria delle Radio e Sala Stampa, ciascuna al 33,3%. La classifica di stasera riflette quindi il giudizio combinato di pubblico, radio e critica accreditata.

classifica terza serata sanremo 2026 – Il confronto con le serate precedenti

Nella prima serata (Sala Stampa) erano in top 5: Serena Brancale, Arisa, Ditonellapiaga, Fedez & Marco Masini e Fulminacci. Nella seconda serata (Televoto e Radio): LDA & Aka 7even, Nayt, Tommaso Paradiso, Ermal Meta e Fedez & Marco Masini. Stasera si confermano Serena Brancale e Arisa, entrano per la prima volta Sayf, Luchè e Sal Da Vinci.

Il confronto con i pre-ascolti di gennaio

A gennaio avevamo raccolto e incrociato i voti di 20 testate giornalistiche sui 30 brani in gara. Tra i cinque di stasera, Serena Brancale era terza con 6,88 di media. Sal Da Vinci era tra i più bassi con 4 — la sua crescita dal vivo è stata la vera sorpresa di questo festival. Sayf era settimo con 7, Arisa quindicesima con 6,13. Luchè era tra i più bassi in classifica.

Cosa cambia da domani

Venerdì 27 febbraio va in scena la serata delle cover. Tutti i 30 Big si esibiscono con un brano del repertorio italiano o internazionale. Vota solo la Sala Stampa. Appuntamento su Rai 1 dalle 20:40.

.

All Music Italia

Articoli più letti

Serena Brancale, Tommaso Paradiso, Ditonellapiaga e Fedez con Marco Masini, protagonisti della prima serata di Sanremo 2026 1

Sanremo 2026, le pagelle della prima serata: i voti di All Music Italia a tutti i 30 cantanti in gara
Laura Pausini sul palco dell'Ariston durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Ph Virginia Bettoja 2

Scaletta seconda serata Sanremo 2026: ordine di uscita, ospiti e Nuove Proposte del 25 febbraio
Classifica prima serata Sanremo 2026: i cinque favoriti e i conduttori, Carlo Conti e Laura Pausini 3

Sanremo 2026, classifica parziale prima serata: i cinque preferiti della Sala Stampa
Classifica lettori Sanremo 2026 con Arisa prima 4

Sanremo 2026, la classifica dei lettori di All Music Italia: Arisa in testa, male Luchè
Scaletta terza serata Sanremo 2026 con 15 Big e finale Giovani 5

Scaletta terza serata Sanremo 2026: ordine di uscita dei cantanti, ospiti e finale delle Nuove Proposte
I misterioso Rigurgito commenta la prima serata di Sanremo 2026 6

Sanremo 2026, la prima serata vista da Rigurgito: una flebo di commenti non richiesti
Andamento degli ascolti del Festival di Sanremo dal 1987 al 2025, con i dati di share e spettatori per ogni edizione 7

Sanremo e gli ascolti: tutta la storia dal 1987 a oggi. Cosa aspettarsi da Carlo Conti nel 2026?
Carlo Conti e Laura Pausini, conduttori del Festival di Sanremo 2026 8

Scaletta definitiva prima serata Sanremo 2026: cantanti, ospiti e tutti i momenti chiave
Levante, LDA e Aka 7even, Angelica Bove e Nicolò Filippucci nella seconda serata di Sanremo 2026 9

Pagelle Sanremo 2026, seconda serata: Levante e Ditonellapiaga le migliori, i voti di All Music Italia
Raf, al secolo Raffaele Riefoli, sul palco del Festival di Sanremo 2026 10

Raf a Sanremo 2026: 66 anni, 5 Festival e una carriera che non invecchia (proprio come lui)

Cerca su A.M.I.