Carlo Conti annuncia Nicola Savino al Dopofestival e lascia intendere un aumento dei Big in gara a Sanremo 2026

Carlo Conti è stato uno dei protagonisti della seconda giornata de Il Festival dello Spettacolo, il primo evento italiano ed europeo interamente dedicato all’intrattenimento, in corso al Superstudio Più di Milano e, per l’occasione ha detto importanti notizie sul Festival di Sanremo 2026.

Il Direttore Artistico della 76ª edizione del Festival di Sanremo ha approfittato dell’incontro con il Direttore di TV Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali per svelare una delle novità più attese del prossimo Festival:

“Il Dopofestival lo farà Nicola Savino – ha annunciato Conti – che a gennaio presenterà anche quattro puntate di Tali e Quali”.

Un ritorno alla tradizione per il doposerata sanremese, affidato a un volto amato della TV, che con ironia e ritmo radiofonico promette di restituire leggerezza al momento post-gara.

Carlo conti, Più big in gara a Sanremo 2026?

Nel corso della chiacchierata, Conti ha poi lasciato di nuovo intendere che il numero dei Big in gara a Sanremo 2026 potrebbe essere nuovamente superiore rispetto a quanto annunciato sul sanremo 2026. Alla domanda di Vitali:

“Devo tenere libere 26 pagine, una per ogni cantante, o ne tengo qualcuna in più nel numero di Sorrisi dedicato a Sanremo?”

Carlo Conti ha risposto sorridendo:

“Un paio in più le terrei…”

Un indizio che lascia presagire un cast più ampio, confermando la volontà del conduttore toscano di aprire ulteriormente il Festival alle nuove proposte e ai generi più diversi.

Le scelte delle canzoni e il ricordo di Pippo Baudo

Riguardo al lavoro di selezione delle canzoni, Conti ha raccontato:

“Questo è il momento più difficile, quello in cui dico ‘questa canzone sì, questa no’. È come completare un puzzle, un bouquet di fiori per capire quali colori e sapori ci stanno… sento molto questa responsabilità. Una volta fatto questo, inizia la parte televisiva, ed è tutto più semplice. Annunciate le canzoni, penso a come impostare le serate”.

La giornata si è conclusa con un lungo applauso della sala, quando Conti ha ricordato Pippo Baudo, definendolo il punto di riferimento per chiunque si trovi oggi a dirigere il Festival:

“Ancora oggi facciamo il Festival di Sanremo su come l’ha impostato Pippo”.