6 Novembre 2025
di
Lorenza Ferraro
Festival di Sanremo
6 Novembre 2025

Da Laura Pausini a “le figlie di”: ecco le idee di Carlo Conti per Sanremo 2026

Un Festival tra tradizione e futuro: il conduttore punta su nomi iconici e un racconto giovane e tutto al femminile

di Lorenza Ferraro
Carlo Conti idee Sanremo 2026
Carlo Conti, Sanremo 2026: da Laura Pausini a “le figlie di”.

Il Festival di Sanremo 2026 inizia a prendere forma e, secondo alcune voci di corridoio, Carlo Conti sembrerebbe avere le idee abbastanza chiare.

Partiamo da Laura Pausini, che il conduttore e direttore artistico vorrebbe al proprio fianco per tutte e cinque le serata della kermesse. La cantante di Solarolo non sarebbe, dunque, una semplice ospite, bensì una presenza fissa.

Insomma, Carlo Conti sembrerebbe voler replicare quanto fatto da Amadeus nel 2020 con Tiziano Ferro e nel 2021 con Achille Lauro, riportando la Pausini lì dove tutto ha avuto inizio con la vittoria nel 1993 nella sezione Nuove Proposte con il brano La Solitudine.

Dalla sua ultima partecipazione al Festival non sono però passati 32 anni. La cantante è infatti tornata in gara, questa volta tra i Big, con Strani Amori nel 1994, per poi prendere parte alla kermesse in qualità di superospite in ben 6 edizione: nel 2001, nel 2006, nel 2016, nel 2018, nel 2021 e nel 2022.

CARLO CONTI, SANREMO 2026: DA LAURA PAUSINI A “LE FIGLIE DI”

Ma le sorprese non finiscono qui! Di fatto, secondo alcuni rumors, il conduttore starebbe lavorando anche a una sorta di spin-off, in esclusiva su RaiPlay, per raccontare il Festival con gli occhi della Gen Z, tra incontri con gli artisti, giochi, challenge e tanto backstage all’insegna della leggerezza e del divertimento.

Al timone tre “figlie di” – Jolanda Renga (figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga), Aurora Ramazzotti (figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti) e Anna Lou Castoldi (figlia di Asia Argento e Morgan) – per un racconto fresco, tutto al femminile.

