Tutti in attesa del regolamento di Area Sanremo 2025 con Carlo Conti direttore artistico e due finalisti al Festival

Il regolamento di Sanremo Giovani 2025 è già uscito, ma per Area Sanremo le iscrizioni non sono ancora aperte. A bloccare la macchina del concorso del Comune di Sanremo sarebbe la definizione del nuovo assetto: secondo quanto riportato da La Stampa, sarà infatti Carlo Conti a firmare la direzione artistica dell’edizione 2025, dopo aver già avuto un ruolo decisivo nella scorsa edizione.

Di fatto, già nel 2024 Conti aveva messo la firma sulle selezioni. A sorpresa i 24 semifinalisti si ritrovarono infatti in giù a sorpresa il conduttore e futuro direttore artistico del Festival. Quando Conti in realtà era atteso per la fase finale.

Con l’edizione 2025 questa presenza diventa ora strutturale e ufficiale, sancendo un legame ancora più forte tra Area Sanremo e il Festival stesso.

Carlo Conti e il ritorno del peso di Area Sanremo

Negli ultimi anni Area Sanremo ha perso parte della sua identità, diventando molto simile a Sanremo Giovani. Con Amadeus, a partire dal 2022, i ragazzi non venivano più ascoltati da una commissione ad hoc, con nomi resi noti a pubblico e ragazzi in gara, ma direttamente dal team di autori Rai del Festival, tra cui Lavinia Iannarilli, rendendo così le scelte perfettamente allineate al lavoro portato avanti dal direttore artistico.

Inoltre era stata cancellata la regola che prevedeva almeno un vincitore di Area Sanremo tra i partecipanti alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo.

Lo scorso anno Carlo Conti, tornato a guidare il Festival, ha invece ripristinato questo legame: una delle quattro Nuove Proposte in gara proveniva da Area Sanremo. Per l’edizione 2025 i posti raddoppiano: saranno due i finalisti del contest del Comune ad approdare al Festival di Sanremo.

Il ritardo nelle iscrizioni e l’attesa delle case discografiche

Ad oggi, 22 settembre, a una settimana dal regolamento di Sanremo Giovani, Area Sanremo 2025 non ha ancora aperto le iscrizioni. Tutti – dalle etichette major agli indipendenti – attendono che venga ufficializzata la direzione artistica di Conti e approvati i regolamenti definitivi. Come ha scritto La Stampa, “il motivo è legato anche all’ufficializzazione della presenza di Conti come direttore artistico, con i relativi nulla osta al regolamento e quant’altro”. Senza questa conferma, la Fondazione Orchestra Sinfonica e il Comune non possono avviare le procedure.

Sanremo Giovani vs Area Sanremo: due pesi e due misure?

Il divario tra i due percorsi rimane evidente. Sanremo Giovani è gratuito e aperto solo ad artisti già sotto contratto discografico (major o indipendenti). Area Sanremo, invece, richiede una quota di iscrizione (o comunque il pagamento di spese di segreteria) e, per chi arriva alle fasi finali, comporta spese concrete: viaggio, vitto e alloggio in città per più giorni. Questo mentre il Comune, attraverso la Fondazione Sinfonica e l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, punta proprio a tornare al passato e ritrasformare la permanenza degli artisti in una risorsa economica per la città in bassa stagione.

Sempre secondo La Stampa, la speranza del Comune è di “tornare a una formula che nel corso di ottobre e novembre possa vedere i concorrenti rimanere per almeno quattro giorni la settimana a Sanremo”. Una scelta che può avere senso in ottica di ricadute economiche locali, ma che aumenta ulteriormente il divario con chi accede a Sanremo Giovani attraverso il canale Rai, senza costi aggiuntivi.