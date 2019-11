Sanremo Giovani 2019 Fasma.

Tra i giovani artisti arrivati in semifinale c’è Fasma, novello poeta maledetto che il grande pubblico ha già avuto modo di ascoltare nel girone giovani del Wind Summer Festival.

Fasma si presenta in gara con il brano Per sentirmi vivo.

Vero nome: Tiberio Fazioli

Data di nascita: 17 dicembre 1996

Dischi: 1 (Moriresti per vivere con me)

Certificazioni: 1 disco d’oro (per il singolo Marylyn M.)

Etichetta: Sony Music Italy

FASMA PER SENTIRMI VIVO

Il brano Per sentirmi vivo è in radio e in digitale dal 14 novembre.

La canzone è una ballad con sonorità pop/rock.

Riguardo a questo brano Fasma afferma:

“Voglio che sia vita per qualcuno che non trova luce…. questo mondo mi ha fatto schifo per tanto tempo ma questa musica mi ha dato speranza, e le persone che mi ascoltano mi hanno dato una certezza.

‘Per sentirmi vivo’ è l’esempio con cui questa certezza si è espressa meglio e mi ha dato la possibilità di aprirmi ancora di più con chi mi ascoltava, sperando questa volta, che andando più affondo dentro me potessi andare affondo dentro loro”.