Sanremo Giovani 2019 Rèclame Il viaggio di ritorno testo.

I Rèclame sono una band romana formata da Marco Fiore (23 anni), Riccardo Roia (20 anni), Edoardo Roia (22 anni) e Gabriele Roia (27 anni).

Si presentano a Sanremo Giovani 2019 con il brano Il Viaggio di ritorno.

Qui potete ascoltare la canzone mentre, a seguire, trovate il testo del brano.

Rèclame Il viaggio di ritorno testo

Il viaggio di ritorno

è una corrente senza tempo

piena di facce qualunque ritratte sui muri

e di persone per bene

senza dei grandi ideali

che sperano un giorno o l’altro

di vedere un’altra faccia allo specchio

di non essere sè stesse

di non dovere camminare

A testa bassa

con gli occhi stanchi

essere una fra le voci dei tanti

che non hanno poi molto da dire

se non urlare a squarciagola

qualche frase fatta per non morire

A testa bassa

con gli occhi stanchi

essere una fra le voci dei tanti

che non hanno poi molto da dire

se non urlare a squarciagola

qualche frase fatta per cui morire

Le scarpe consumate sull’asfalto

il peso di qualche inutile affanno

le parole d’odio

sgranate con furore

i manifesti di partito senza colore

e chi ritorna irrispettabile di giorno

e detestabile la sera

chi ritorna a bere molto

e a rimanere in piedi ancora

con la fede al dito ma sempre pronto

a nuove occasionali storie d’amore

con i pugni stretti e una croce senza valore

con la speranza sotto le suole

di vedere un’altra faccia allo specchio

ma forse è giusto così

forse è meglio camminare

A testa bassa

con gli occhi stanchi

essere una fra le voci dei tanti

che non hanno poi molto da dire

se non urlare a squarciagola

qualche frase fatta per non morire

A testa bassa

con gli occhi stanchi

essere una fra le voci dei tanti

che non hanno poi molto da dire

se non urlare a squarciagola

qualche frase fatta per cui morire

A testa bassa

con gli occhi stanchi

che non hanno poi molto da dire

a testa bassa

con gli occhi stanchi

a testa bassa