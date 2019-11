Sanremo Giovani 2019 Raim Labirinto testo.

Raimondo Cataldo, 28enne di Mantova, ha scelto Raim come nome d’arte.

Il brano che presenta a Sanremo Giovani 2019 si intitola Labirinto. Qui potete ascoltare l’audio mentre a seguire trovate il testo della canzone.

RAIM LABIRINTO TESTO

Non ho le risposte

che vorrei

a tutte le domande

che mi fai

so che quando sono solo mi perdo

e cerco inutilmente l’uscita

da questo labirinto infinito

che ho dentro

Ma che senso, ma che senso ha

non ci penso, non ci penso più

Non ho le riposte

poterti dare

ho scelto ormai di non mentire più

forse anche per questo mi perdo

nel mio labirinto infinito

e mi chiedo se il futuro sia un tempo

inventato

Ma che senso, ma che senso ha

non ci penso, non ci penso più

E vorrei poter volare più in alto

per guardare che cosa mi circonda

mentre sbaglio mille volte la strada

per tornare da te

cercando le risposte

che non ho

Ma che senso, ma che senso ha

non ci penso, non ci penso più

scusa non ho le risposte

che tu vuoi