Sanremo Giovani 2019 Jefeo Un due tre stella testo.

Dopo aver partecipato all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, Fabio Migliano, in arte Jefeo, prova ad arrivare sul palco dell’Ariston.

A Sanremo Giovani 2019 presenta il brano Un due tre stella che potete ascoltare qui mentre, a seguire, trovate il testo della canzone.

JEFEO un due tre stella testo

Mamma lavora stando in cassa

e conta soldi che però non sono i suoi

e mio padre è lì che impasta

questa vita giuro che non fa per noi

ma tra le case popolari

la rabbia poi ci ha reso popolari, sì

per dei ragazzi con gli skami

che fan di tutto per scappare via da qui

Libero tutti un due tre stella

gli anni qua passano di fretta

un due tre

e non è un gioco ma una guerra

se tu ti siedi e i prigionieri come da bambini

un due tre stella eh eh eh

libero tutti un due tre stella eh eh eh

non è un gioco ma una guerra eh eh eh

libero tutti un due tre stella eh eh eh

un un due

un due tre stella

uno due due

un due tre stella

un due tre

Non sono più lì se chiedi di me

dicono dicono dicon di me

che sono in tv

e chiedi perché

ci pago l’affitto

coi soldi fratè

lo faccio per me

mia sorè e mio pà

per ogni fratè che sta ancora qua

dicon di me mi trovi qua se

E non ho soldi ma ho più un fratello

sognano tutti una vita più bella

per questo frate’ voglio fa’ successo

se tu ti siedi e i prigionieri come da bambini

Libero tutti un due tre stella

gli anni qua passano di fretta

un due tre

e non è un gioco ma una guerra

se tu ti siedi e i prigionieri come da bambini

un due tre stella eh eh eh

libero tutti un due tre stella eh eh eh

non è un gioco ma una guerra eh eh eh

libero tutti un due tre stella, eh eh eh