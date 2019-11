Sanremo Giovani 2019 Giulia Mutti Romanzo cattivo testo.

Dopo aver sfiorato il palco dell’Ariston lo scorso anno con Almeno tre, Giulia Mutti quest’anno ci riprova.

A Sanremo Giovani 2019 presenta il brano Romanzo cattivo. Qui potete ascoltare la canzone mentre a seguire trovate il testo.

GIULIA MUTTI ROMANZO CATTIVO TESTO

Di favole non ne vogliamo più

di amori da TV

buonisti e paravento

qui siamo a corto di virtù

in mutande o poco più

nudisti in pieno inverno

tanto no, non siamo fatti per toccarci

con i guanti

non saremo mai distanti

ma nemmeno peccatori così grandi

Potremmo scrivere il nostro

romanzo cattivo

con bombe atomiche

di inchiostro nel nostro giardino

io e te una rapina

senza la pistola

può darsi pure che funziona

e non rimpiangeremo la condotta buona

dietro alla lavagna come a scuola

Di favole non ne vogliamo più

di amori al sangue blu

e lacrime d’argento

qui siamo sprovvisti di bijoux

e ci diamo del tu

stesi sul pavimento

tanto no non siamo fatti

per dettagli

eleganti

non saremo mai dei santi

ma nemmeno peccatori così grandi

Potremmo scrivere il nostro

romanzo cattivo

versare lacrime

di inchiostro

che sciolgono il viso

io e te una rapina

senza la pistola

può darsi pure che funziona

e non rimpiangeremo la condotta buona

ne sopra ne sotto le lenzuola

Ed entreremo gratis a un concerto

e troveremo prati nel deserto

non siamo capitati al governo

cosa ce ne facciamo del consenso

Per poter scrivere il nostro

romanzo cattivo

con bombe atomiche

di inchiostro

nel nostro giardino

io e te una rapina

senza la pistola

può darsi pure che funziona

e non rimpiangeremo la condotta buona

ne sopra ne sotto le lenzuola