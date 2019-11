Sanremo Giovani 2019 Devil A Disordine testo.

Devil A è un rapper dietro il cui pseudonimo si cela Marco Autorino.

Il ragazzo con il brano Disordine si è presentato alle selezioni di Sanremo Giovani 2019 riuscendo ad arrivare alle fase delle semifinali.

Qui potete ascoltare la sua canzone mentre a seguire trovate il testo del brano.

DEVIL A DISORDINE TESTO

Sto cercando qualcosa

ma cosa non ti so spiegare

come quando apri il frigo

e lo chiudi non avendo fame, ye

questa notte è una notte

di quelle che non vuol passare

e resto immobile

eri il disordine

Che rimetteva a posto tutto

e tutto poi è cambiato

se dal dolore non migliori

allora hai perso tempo

ma se da questo prendi il meglio

in fondo cosa hai perso

cadere è brutto ma rialzarsi

si, è stato stupendo

per me sta strada non è un posto

ma nome e cognome

ne fumo un paio e sono a posto

almeno per tre ore

ma poi mi accorgo che sei tu

l’effetto mio peggiore

inizi quando lui finisce

mi fai andare altrove

ma se mi chiami non rispondo sono in galleria

costantemente in fuori linea nella testa mia

ma te lo giuro da sto posto voleremo via

mi sveglio mentre sogno ancora

e questa è la magia

e mi hanno detto “tu sei un pazzo fuori dagli schemi”

a dirla tutta ho condiviso si i loro pensieri

la notte ci trasforma tutti quanti in questionari

sta a te decidere chi mettere nei tuoi problemi

Sto cercando qualcosa

ma cosa non ti so spiegare

come quando apri il frigo

e lo chiudi non avendo fame

questa notte è una notte

di quelle che non vuol passare

e resto immobile

eri il disordine

É l’autostrada di notte

il posto migliore per trovare risposte

ma non puoi capirmi se con me non vai oltre

qui non si respira hanno già chiuso le porte

e forse dovrei scendere un pò

ma dove vado boh

so che a casa non resterò

voglio viaggiare si

metto il cavo in auto on

spengo il mondo intorno off

musica rimbomba nello stereo

e ti risento dentro un pezzo pop

Guardami come ti guardo

capiresti tante cose

quindi prova a farlo

non avresti più paura e nessun dubbio affatto

noi che fermiamo sto mondo solo in un abbraccio

Guardami come ti guardo

capiresti tante cose

quindi prova a farlo

non avresti più paura e nessun dubbio affatto

noi che fermiamo sto mondo solo in un abbraccio

Sto cercando qualcosa

ma cosa non ti so spiegare

come quando apri il frigo

e lo chiudi non avendo fame

questa notte è una notte

di quelle che non vuol passare

e resto immobile

eri il disordine

Sto cercando qualcosa

ma cosa non ti so spiegare

questa notte è una notte

di quelle che non vuol passare