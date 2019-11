Sanremo Giovani 2019 Avincola Un Rider testo.

Simone Avincola, in arte semplicemente Avincola, è un cantautore che i fan di Fiorello hanno già avuto modo di conoscere all’Edicola Fiore.

Ora l’artista tenta l’approdo sul palco del Festival di Sanremo con il brano Un Rider.

Qui potete ascoltare l’audio del pezzo e a seguire trovate il testo della canzone.

AVINCOLA UN RIDER TESTO

Ho spento il mio cellulare

va bè diciamo che ho spento la suoneria

e non ho voglia di stare a girare

pedalare pedalare

cos’hai nel frigo che è andato

il mio cuore ghiacciato

che è tutta la notte che piange

e si scioglie

che è tutta la notte che piange

e si scioglie

Adesso come facciamo

ho provato a fare finta di niente

adesso che non sei qui

a dire ancora ti amo

ho provato a fare il conto dei giorni

quasi come nei film

Adesso come facciamo

ho provato a fare finta di niente

adesso che non sei qui

a dire ancora ti amo

ho provato a fare il conto dei giorni

quasi come nei film

Ho spento il mio cellulare

va bè diciamo che ho fuso la batteria

e non ho voglia di stare a guardare

la foto di noi che scompare

e chi lo sa se la mia vita è tutta qua

la ringrazio della mancia, si ma

se è tutta una corsa ti voglio vicino

sai, da solo non faccio mai in tempo

ad arrivare per primo, mai

Adesso come facciamo

ho provato a fare finta di niente

adesso che non sei qui

a dire ancora ti amo

ho provato a fare il conto dei giorni

quasi come nei film

Ma adesso come facciamo

ho provato a fare finta di niente

adesso che non sei qui

a dire ancora ti amo

ho provato a fare il conto dei giorni

quasi come nei film

E mentre la mia bici

si fa tutta la salita

cerco gli occhi di qualcuno

ma alla fine qui è finita

qualcuno che mi vuole bene

che mi vuole bene

che mi vuole bene

che mi vuole…

E mentre la mia bici

si fa tutta la discesa

ti ritrovo qui

con le buste della spesa

Adesso come facciamo

a dire ancora ti amo

a dire ancora

ho provato a fare finta di niente

adesso che tu sei qui

a dire ancora ti amo

ho provato a fare il conto dei giorni

quasi come nei film

adesso come facciamo

Ho provato a fare finta di niente

adesso che tu sei qui

a dire ancora ti amo

ho provato a fare il conto dei giorni

quasi come nei film

quasi come nei film