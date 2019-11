Sanremo Giovani 2019 Ainè Van Gogh testo.

Tra i più interessanti esponenti della scena che unisce musica pop e r’n’b in Italia, Ainè quest’anno si presenta alle selezioni di Sanremo Giovani 2019 con un brano intitolato Van Gogh.

Qui potete ascoltarne l’audio mentre a seguire trovate il testo.

AINÈ van Gogh Testo

Strano, vago nel buio

ma tante volte mi riconosco qui

resto, a piedi nudi

sopra il mio letto

a guardare un film

Vedo, squali ovunque

pronti a sbranarsi e a tirarsi giù

sento, il mio orologio

che rincorre il tempo

non lo raggiunge mai

Cadono i giorni sopra la mia testa

urlo e qualcuno mi sente

scusa se rovino sempre la festa

mi perdo dentro a un’idea

Baby no, non odiarmi

che fai dormi

andiamo a fare un giro dai

tra i palazzi ci si perde

come in un quadro di Van Gogh

Giro, vago senza meta

con le mie scarpe nuove

e cammino lento

sono

tra il dire e il fare

in mezzo al mare

in questo loop

Cadono i sogni sopra la mia testa

urlo e nessuno mi sente

scusa se rovino sempre la festa

mi perdo dentro a un’idea

Baby no, non odiarmi

che fai dormi

andiamo a fare un giro dai

tra i palazzi

ci si perde

come in un quadro di Van Gogh

Baby no, non odiarmi

che fai dormi

andiamo a fare un giro dai

tra i palazzi

quanti sogni

come in un quadro di Van Gogh

come in un quadro di Van Gogh

come in un quadro di…