Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 6 dicembre

La fine del 2019 è sempre più vicina, ma c’è ancora tempo per scoprire i nuovi singoli del radio date che ci accompagneranno verso le festività di fine anno. Siete pronti a scoprirli tutti?

Nel radio date di venerdì arriva il nuovo singolo di Emma Stupida Allegria estratto dal disco di inediti Fortuna.

Un testo nostalgico su sound mediterraneo e coinvolgente. Emma, grazie anche alle sfumature rap, tira qui fuori il suo lato più ruvido e malinconico. Il testo è di Franco126. Tra gli autori anche Dario Faini.

“Un paio di Gin Tonic e una valanga di pensieri e di parole che io – racconta Emma – e Franco 126 ci siamo rovesciati addosso, una sera a Milano per caso. Questo pezzo nasce proprio cosi. Franchino insieme a Dardust hanno tirato fuori il mio lato ruvido e malinconico. Quando siamo circondati da troppo tempo dalla bellezza iniziamo a darla per scontata. Errore gravissimo.”

Venerdì è anche il giorno per il lancio del nuovo singolo (in radio e digitale) degli Ex-Otago, Scusa. Un nuovo inedito malinconico e tenace in stile Ex-Otago, da ascoltare a tutto volume in una fredda giornata di inizio inverno. Perfetto per accompagnare un viaggio in macchina mentre ci si lascia andare alle riflessioni, quando ci si prende un po’ di tempo per decomprimere e lasciar raffreddare le piccole tensioni quotidiane. Per lasciare libero un piccolo spazio tra cuore e orgoglio, e tornare così a sentire un vuoto da riempire.​ La storia inizia proprio in un viaggio tra la Liguria e Milano…

Giuliano Sangiorgi interpreta la versione italiana di Into The Unknown, da noi Nell’Ignoto, colonna sonora del film di animazione Disney Frozen II – Il segreto di Arendelle. Il brano originario è stato interpretato dai Panic! At the disco e potrà essere ascoltato durante i titoli di coda del film.

RADIO DATE 6 DICEMBRE

Il team di Radio Bruno lancia Natale Siamo Noi, brano scritto e ideato come da trazione dai B-Nario e cantato dai DJ della radio.

I proventi andranno ad aiutare l’associazione AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) in collaborazione con la Nazionale Italiana Cantanti.

Nel radio date del 6 dicembre sarà disponibile in radio, negli store e sulle piattaforme digitali Questo Pensiero d’Amore, il nuovo singolo di Viola Valentino con Francesco Serra, coautore insieme a Barbara Monte.

“Cantare questo brano con un giovane cantautore talentuoso come Francesco Serra mi ha dato una carica importante ed emozionato tanto”.

Willie Peyote lancia Quando nessuno ti vede, il nuovo singolo estratto dall’album Iodegradabile.

In questo brano continua la riflessione del cantante sul sul concetto di tempo nelle relazioni, come aveva già fatto nel precedente La Tua Futura Ex Moglie.

Il singolo parla di quanto tutto sia bello finché non ci conosciamo, raccontando quelle relazioni che iniziano nonostante si sappia già che sono destinate a terminare.

Nel radio date di venerdì novità anche da Ivana Spana. Arriva in radio e digital download Prigioniera nel tuo nido, terzo singolo estratto dall’album 1954 (guarda qui la nostra videointervista). Autore del brano è Luca Chiaravalli.

