Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 4 ottobre

L’attesa per il radio date questa settimana è quasi finita. Siete pronti a scoprire i nuovi singoli in uscita venerdì?

Angelo Branduardi torna il 4 ottobre nel radio date e nei negozi con il singolo Il Cammino dell’Anima 3, brano che anticipa l’album Il Cammino dell’Anima. Il nuovo disco arriva a 6 anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio, Il rovo e la rosa.

Marco Mengoni anticipa il nuovo doppio album live (fuori il 25 ottobre) con l’inedito Duemila Volte che sarà pubblicato con il radio date del 4 ottobre. Il successo dell’Atlantico Tour, intanto, riprenderà il 6 novembre da Perugia. Tante le date già sold out: Milano, Mantova, Conegliano e Acireale.

I The Kolors sono pronti a lanciare in radio e digitale il loro nuovo singolo, Los Angeles, che vede la collaborazione di Guè Pequeno. Il brano, con sonorità seventies ed eighties

Ultimo sceglie come nuovo singolo per il radio date del 4 ottobre la traccia numero 3 di Colpa delle Favole: Quando fuori piove. Si tratta del 6° singolo estratto dall’album pubblicato lo scorso 5 aprile dopo la partecipazione del cantautore al 69º Festival di Sanremo.

Freedom è il nuovo singolo di Zucchero Sugar Fonaciari, disponibile in radio, digitale e streaming dal 4 ottobre. Il brano è stato scritto a quattro mani con Rag’n’bone Man.

Freedom anticipa il nuovo disco di inediti D.O.C. in uscita in tutto il mondo l’8 novembre.

Venerdì 4 ottobre è il radio date per il nuovo singolo di Gazzelle, Settembre, che anticipa il nuovo progetto discografico di prossima uscita.

È già uscito all’inizio della settimana il singolo di Paolo Vallesi Come Brina d’agosto, scritto dallo stesso cantautore con Marco Ciappelli e Francesco Sighieri.

Insieme a Ritrovarsi Ancora (lasciato in occasione della partecipazione televisiva a Ora o Mai Più, il singolo anticipa il nuovo album di inediti previsto per il 2020.

Nella seconda pagina trovate la lista completa dei nuovi singoli in uscita con il radio date del 4 ottobre e i link ai nostri articoli di approfondimento.