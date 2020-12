Radio date 4 dicembre.

Questa settimana, nel radio date, tante novità e tanto spazio ai nomi emergenti della musica italiana e ai nomi storici come Gianni Togni, Marco Ferradini e Fabio Concato.

Non dimentichiamo poi Bugo, Febo e Le Vibrazioni con Dedicato a te (Acqua version).

