Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 31 gennaio

Siamo arrivati all’ultimo appuntamento di gennaio con il radio date, quello del 31.

Un radio date di attesa questa settimana, senza nomi noti, probabilmente tutti in attesa che passi l’onda anomala delle canzoni che parteciperanno al Festival di Sanremo.

Dalla lista del radio date di questa settimana sottolineiamo il singolo di Alys, cantante conosciuta nel 2018 grazie a Sanremo Young, Fenice che vanta, nel suo curriculum, la partecipazione ad Area Sanremo anche lei nel 2018 e NDG che noi di All Music Italia stiamo seguendo fin dal suo esordio nel mondo della musica (LEGGI QUI).

Ad un anno dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo, è già uscito (il 29 gennaio) Questioni di principio, il singolo apripista del nuovo album di Ghemon Scritto nelle Stelle, in arrivo il prossimo 20 marzo (Carosello Records / Artist First).

Non lo troverete in elenco perché non è un cantante italiano e canta in inglese, ma la carriera di Mika è fortemente legata alla nostra nazione. Quindi ricordiamo anche l’uscita, il 31 gennaio, del suo nuovo singolo Dear Jealousy. Il cantante è già stato confermato come super ospite del 70° Festival di Sanremo.

