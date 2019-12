Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita tra il 2019 e il 2020

In queste settimane di festa, tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, pochi i nuovi singoli in arrivo nel radio date. La discografia italiana è in una fase di stasi, in attesa anche dell’annuncio ufficiale della lista dei big che prenderà parte al prossimo Festival di Sanremo.

Vediamo quindi quali saranno i nuovi brani in uscita nel radio date di questa settimana e nella prima di gennaio.

Largo spazio ai nomi emergenti della musica italiana in questo ultimo scorcio di 2019, per lasciare nuovamente campo ai big già dal 1° gennaio 2020.

Subito nel primo giorno dell’anno, infatti, arriverà l’atteso nuovo singolo di Gianluca Grignani Tu che ne sai di me (leggi qui il testo) che torna dopo ben tre anni di silenzio da Madre, estratto dall’album del 2016 Una strada in mezzo al cielo.

Stesso radio date anche per Aiello che lancia Il Cielo di Roma, nuovo estratto dall’album Ex Voto:

“E sarà bellissimo di nuovo

Tanto Roma è bella sempre, quasi come noi”

Due giorni dopo, il 3 gennaio, sarà in radio Motivo, il nuovo singolo di Gianna Nannini feat. Coez. Il brano fa parte dell’album di inediti La Differenza (Charing Cross Records Limited / Sony Music).

«Motivo è stata la prima canzone che ho scritto per questo album e ne volevo fare un duetto – racconta Gianna Nannini – Mi piace la voce graffiante di Coez. Gli feci ascoltare il brano che lo colpì particolarmente, mi disse che voleva provare a fare una cosa alla sua maniera. Ecco, mi dissi osservando quel suo modo elegante di fare, un altro che fa la “differenza”».

Gli anni più belli è il nuovo brano di Claudio Baglioni, fuori il 3 gennaio. La canzone dà il titolo al nuovo film di Gabriele Muccino che arriverà nelle sale cinematografiche il 13 febbraio 2020. Si tratta di un brano dal grande impatto evocativo, su come ricordi, passioni ed emozioni del passato continuano a vivere e ad alimentare attese, desideri e sogni del presente e del futuro.

Nelle prossime pagine troverete la lista completa con i link agli articoli di approfondimento.