Radio date 26 marzo.

Sta iniziando a passare l’effetto del ciclone del Festival di Sanremo e il numero di nuovi singoli in uscita inizia di nuovo a crescere. Questa settimana sono più di 60, tra nomi nuovi e storici della musica italiana. Tra questi i Ricchi e Poveri, Amedeo Minghi e Ornella Vanoni.

