Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 22 novembre

È il momento dell’appuntamento settimanale con il radio date, il nostro articolo per scoprire tutte le novità che stanno per arrivare (o sono appena arrivate) in radio e streaming.

Lento Violento (Maciste Dischi/Artist First) è il nuovo singolo dei Canova nato dalla penna di Matteo Mobrici e la produzione di MACE e Venerus. Il brano è nato in pochissimo tempo, senza che ci fosse bisogno di correzioni di testo e musica, come un fiume in piena. Segna il ritorno dei Canova nel radio date del 22 novembre.

Il nuovo singolo di Chiara Galiazzo è parte di un progetto nato da un viaggio in Islanda e portato avanti con Geenpeace. Lo scopo è sensibilizzare su temi come il cambiamento climatico e lo scioglimento dei ghiacciai.

L’ultima canzone del mondo (Sony Music) è un brano di amore estremo per la persona più importante, ma anche per il pianeta Terra, così bisognoso di cura e rispetto.

Durante il suo viaggio in Islanda, Chiara ha potuto vedere di persona i risultati del cambiamento climatico e la diffidenza di alcune persone di fronte a questo tema. Il brano è stato scritto da Mahmood e Katoo (già autori insieme di Hola, interpretata da Marco Mengoni) in collaborazione con Chiara Galiazzo.

Teresa De Sio, nel radio date del 22 novembre, lancia Puro Desiderio, secondo estratto dall’omonimo disco pubblicato lo scorso maggio.

È un brano autobiografico parte di un progetto che segna una svolta, per scrittura, sonorità e collaborazioni, della carriera dell’artista.

Il singolo Puro Desiderio racconta di una donna che, avendo perso ogni punto di riferimento, si sente come una bambina: «L’abbandono in amore riporta sempre a uno stato infantile, alla paura di perdere l’amore dei genitori che sono tutto il nostro cielo quando siamo piccoli. E nonostante questa condizione produca soltanto mancanza di sete, di fame, di fantasia, resta però intatto il potere del desiderio. Forse la più autobiografica delle canzoni del disco». Teresa De Sio.

Per la prima volta insieme, Tormento e Tiromancino collaborano al singolo Per quel che ne so io, che arriva nel radio date del 22 novembre.

La canzone è stata scritta da Federico Zampaglione, Raige, Dutch Nazari e Matteo Di Nunzio, con la produzione degli SDJM.

Nella prossima pagina trovate l’elenco completo dei singoli in uscita e i link ai nostri articoli di approfondimento.