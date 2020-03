Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 20 marzo

Radio date 20 marzo 2020.

La musica non si ferma e anche questa settimana siamo pronti a scoprire le novità che arriveranno in radio venerdì o sono appena arrivate.

Il 17 marzo è arrivato in radio Non aver paura di chiamarlo amore, il nuovo singolo dei Jalisse che, per questo nuovo singolo, collaborano con una band veneziana che fa metal, i Teodasia.

Lo stesso giorno Neno pubblica Meglio Star da Soli, il nuovo brano di Stefano Farinetti di Amici 19 in cui il cantautore affronta la tematica del tradimento. Si interroga su cosa sia giusto e cosa sbagliato.

Maxi B, dopo 15 giorni di auto quarantena, scrive d’impulso Andrà tutto bene, il brano in cui racconta le proprie riflessioni e la difficoltà di vivere lontano dai propri cari, gli amici, il proprio figlio. Il singolo esce il 19 marzo.

Chiara Grispo torna nel radio date del 20 marzo con il nuovo singolo Wrong or Right scritto con la collaborazione di Simone Privitera, Alessia Labate e Cristiano Cesario.

La canzone parla della forza delle donne e della loro abilità di avere il controllo sulla loro vita, soprattutto quando si tratta di un ragazzo che amano (o non amano).

Daniele Ronda pubblica Playlist, il nuovo singolo che sarà disponibile, sempre dal 20 marzo, anche in digital download e streaming. Una ritmica potente e rotolante, un intreccio di chitarre acustiche ed elettriche, un approccio vero, suonato, proiettato a una performance live, al palco. Il brano è il primo estratto dal nuovo album di prossima pubblicazione.

Giulia Mutti arriva nel radio date del 20 marzo con La Testa Fuori, il singolo che anticipa l’album di debutto e il suo primo tour, in attesa del quale, il 19 marzo alle 17.00, parteciperà al progetto #iosuonodacasa (leggi qui).

Nuovo singolo anche per J-Ax che, dall’ultimo album ReAle, estrae Supercalifragili feat. Annalisa e Luca Di Stefano.

Torna anche La Zero che, il 20 marzo, lancia Occhi, una nuova ballad pop-urbam che segna il ritorno alle origini della cantautrice napoletana.

