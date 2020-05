Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 15 maggio

Radio date 15 maggio 2020.

Un nuovo radio date che inizia a disegnare cosa ascolteremo (senza riempire piazze e spiagge ballando) in radio nella prossima strana estate.

Inizia la caccia al tormentone 2020.

Alberto Urso collabora col re dei tormentoni degli ultimi anni: J-Ax. I due presentano Quando Quando Quando, versione dance pop/rap del celebre brano di Tony Renis.

Elodie è già fuori sulle piattaforme digitali dal 13 maggio con Guaranà, il nuovo singolo per Island Records che arriverà nel radio date del 15 maggio.

Gli autori del brano sono Davide Petrella e Dardust che ne ha curato anche la produzione.

Energia ed evasione pure. Sarà Elodie a conquistare l’estate 2020?

Eugenio Finardi pubblica Milano Chiama (EF Sounds, distribuzione Artist First), il nuovo singolo in radio dal 15 maggio.

Il cantautore in questo periodo si è confrontato con una pausa forzata dovuta all’emergenza Covid-19. Il risultato è un brano carico di energia, permeato da un mix di poesia, rabbia e ironia.

RADIO DATE 15 MAGGIO

Aspettando la partecipazione ad Amici Speciali, Giordana Angi torna in radio con l’inedito Amami Adesso.

E’ il primo brano della Angi scritto dopo l’esperienza al Festival di Sanremo e segna un cambio di rotta nel suo percorso di cantautrice, una nuova prospettiva e una nuova consapevolezza del suo lavoro, a partire da un nuovo approccio alla produzione.

Venerdì 15 maggio sarà il giorno del radio date di La Vita Breve dei Coriandoli, il nuovo singolo di Michele Bravi che anticipa il progetto discografico La Geografia del Buio di prossima uscita.

Sarà presentato, per la prima volta live in TV, nel corso della prima serata di Amici Speciali, su Canale 5 il 15 maggio.

Il brano è stato scritto da Giuseppe Anastasi, Michele Bravi, Francesco Catitti, Federica Abbate, Cheope e prodotto da Francesco “Katoo” Catitti.

I The Kolors il 15 maggio presentano Non è vero, scritto da Stash insieme a Davide Petrella e prodotto dallo stesso Stash insieme ai Daddy’s Groove.

Pesca nella disco music e nella musica d’autore italiana e trasporta l’ascoltatore in una dimensione parallela tra luci stroboscopiche e dancefloor scatenati. Il brano è anche un omaggio a Pino Daniele.

Questo non è tutto. Nella prossima pagina trovate la lista completa dei singoli in uscita e i link ai nostri articoli di approfondimento.