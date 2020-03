Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 13 marzo

Radio date 13 marzo 2020.

Un appuntamento che costituisce routine per il nostro sito: il radio date. Scopriamo insieme le novità musicali in arrivo questa settimana.

Alberto Fortis festeggia 40 anni di carriera e lancia il nuovo singolo NYente Da DiRe. Il brano è stato registrato a Milano e masterizzato a New York da Greg Calbi, presso gli studi Sterling Sound, è stato realizzato ed arrangiato dallo stesso Fortis insieme allo storico collaboratore Franco Cristaldi.

NYente Da DiRe è dedicato a chi sa esistere senza gridare.

“Sono felice di questo progetto che mi vede di nuovo a bordo della label che ha battezzato l’inizio della mia carriera. Unitamente all’equipaggio che mi accompagna, navigando in un mare artistico oggi fatto di onde alte e impegnative. Ma abbiamo una bella mappa di viaggio e ho fiducia. Per il resto non ho NYente Da DiRe”.

Nel radio date del 13 marzo, Francesca Michielin lancia il singolo Stato di Natura feat. Måneskin. Il brano sarà parte del nuovo album Feat (Stato di Natura), in uscita per Sony Music lo stesso giorno.

E’ un brano potente di cui Francesca è autrice sia della musica, sia del testo in cui sottolinea l’importanza dell’uso delle parole. Lancia così un forte messaggio contro la violenza verbale e gratuita che colpisce le donne, ma non solo, e che è presente nella quotidianità dei nostri tempi.

RADIO DATE 13 MARZO

Francesco Bianconi (Baustelle) presenterà venerdì 13 marzo il nuovo singolo Il Bene, disponibile in radio e sulle piattaforme digitali per BMG/Ponderosa Music Records. Il Bene, questo il titolo, anticipa l’uscita del nuovo progetto discografico che si preannuncia come un lavoro minimale e puro in cui il cantautore ha deciso di mettersi in gioco spogliandosi di sovrastrutture e concentrandosi sulle canzoni.

Isola (I need love) è il nuovo singolo di Grido, fuori con il radio date del 13 marzo.

Il singolo è estratto dall’album Diamanti e Fango. E’ stato costruito sulla reprise di I need love, la hit del 1987 del rapper americano LL Cool J. Sample mai autorizzato prima ad un artista italiano.

Una dedica all’amore puro e sincero, lontano dalle critiche e dalle malelingue. L’invito ad isolarsi con consapevolezza e maturità al fianco della persona amata. Il video è stato girato da Filippo “FP” Bano ha come protagonista, oltre a Grido, la modella Jill Nizzotti.

La produzione del brano è stata affidata a Shorty Shok.

Venerdì sarà fuori il nuovo singolo di Mr Rain Fiori di Chernobyl.

Perché come gli incubi, anche la libertà può spaventare.

Domani sarà un giorno migliore e tutti devono saperlo.

Nelle pagine successive troverete l’elenco completo dei singoli in uscita e i link ai nostri articoli di approfondimento.