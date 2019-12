Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 13 dicembre

Nuovo appuntamento con il radio date per scoprire tutti i singoli in uscita o appena usciti questa settimana.

Negli scorsi giorni è uscito il singolo Di Cosa Siamo Capaci, featuring tra Niccolò Agliardi e Vanessa Incontrada. Del brano vi abbiamo già parlato nel nostro articolo qui.

Brunori Sas arriva in radio (e digitale) nel radio date del 13 dicembre con Per due che come noi, prodotto da Taketo Gohara e Dario Brunori alle Officine Meccaniche di Milano.

Si tratta del secondo estratto da Cip!, il nuovo album in uscita il 10 gennaio 2020.

Il nuovo singolo di Emma Muscat è Vicolo Cieco. Nel brano scritto da Danusk e Federico Secondomé la cantante propone sonorità più internazionali.

Parla dell’indipendenza di una donna che si sente bene e bella nella propria pelle, in perfetto stile girl power.

Giovanni Truppi collabora con Calcutta per la nuova versione di Mia, fuori nel radio date del 13 dicembre. Si tratta del primo estratto da 5, il nuovo EP di Truppi in uscita a gennaio.

RADIO DATE 13 DICEMBRE 2019

Dopo l’esordio a X Factor 2018 con Cherofobia, torna Martina Attili col nuovo singolo Piccoli Eroi in uscita il 13 dicembre.

“Piccoli eroi è la prima canzone che ho scritto” racconta Martina. “I piccoli eroi non indossano un mantello, ma combattono la propria battaglia tutti i giorni. Questa canzone è per tutti loro, vorrei sapessero che non sono soli”.

Venerdì 13 dicembre arriverà in radio il nuovo singolo di Rocco Hunt Se tornerai feat. Neffa. Il brano fa parte dell’album Libertà (Sony Music Italy) già certificato oro.

Neffa è presente nell’album anche come produttore di Discofunk.

Nuovo singolo, di cui si sa ancora molto poco, annunciato anche da Ultimo. Il titolo sarà Tutto questo sei tu e, sui social, il cantautore ne ha già pubblicato uno stralcio di pochi secondi.

“Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo”

Zucchero presenta in radio Spirito nel buio, nuovo estratto dall’ultimo disco di inediti D.O.C.

Spirito nel buio è prodotto da Zucchero, Don Was, Nicolas Rebscher e Max Marcolini. È il brano up tempo che apre il disco D.O.C. ricco di elementi che rimandano al tratto distintivo del cantautore: ritmo d’altri tempi miscelato al sound contemporaneo, mix inglese-italiano e cori gospel per un brano intenso ed emozionante.

Nelle pagine seguenti, come d’abitudine, trovate la lista completa dei nuovi singoli con i link ai nostri articoli di approfondimento.