Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana dell’11 ottobre

Siamo arrivati all’appuntamento settimanale con il radio date, i nuovi singoli in uscita o appena usciti questa settimana. Siete pronti a scoprirli tutti?

È già disponibile in streaming e digital download Gossip, il singolo che segna il ritorno di Riccardo “Riki” Marcuzzo. Un brano diverso dalla sua passata produzione, con sonorità crossover tra RnB, Pop e Rap.

«È un cambiamento molto evidente e completo. Sono cresciuto e negli ultimi due anni ho fatto tante esperienze forti, che inevitabilmente hanno cambiato anche i miei gusti musicali. Per questo nuovo lavoro, invece, ho avuto il tempo di guardarmi dentro e scoprirmi inevitabilmente più maturo».

Venerdì 11 ottobre sarà in radio e disponibile in digitale La Differenza, il nuovo singolo di Gianna Nannini che anticipa l’omonimo album di inediti che sarà pubblicato il 15 novembre. Si tratta del diciannovesimo disco della rocker ed è già ordinabile su iTunes e Amazon.

Venerdì arriva anche il nuovo singolo di Malika Ayane, WOW (niente aspetta), scritto nel testo della cantautrice e nella musica da Shridhar Solanki (musica). La produzione è di Malika Ayane, Michele Clivati e Roberto Vernetti.

Le sonorità riprendono la black music anni ’80 degli Arrested Development e dei De La Soul con cori e fiati.

“La vita è qui e adesso ed è fatta da milioni di adesso, tante volte sempre uguali, che possono sembrare pesanti, ripetitivi, persino angosciosi semplicemente perché siamo noi che viviamo la consuetudine, la costanza e la normalità come qualcosa da cui scappare e non la dimensione da cui trarre ogni giorno tutti gli spunti per fare qualcosa di nuovo ed eccezionale.” Racconta Malika Ayane.

Arriva, in streaming e download, Canti di Sirene, il nuovo singolo di Mario Lavezzi che nasce dall’incontro, poco prima della sua scomparsa, con Franco Califano, i due accomunati dalla passione per le donne, uno per la sua attività di produttore e l’altro per la vita e gli amori che ha vissuto.

Nella seconda pagina i nuovi singoli di Andrea Vigentini, Fabri Fibra con Franco126, Mika, Paolo Jannacci e la lista completa delle canzoni del radio date dell’11 ottobre.