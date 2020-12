Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 11 dicembre

Radio date 11 dicembre.

Questa settimana arrivano molti singoli di Natale. Primo fra tutti Tiziano Ferro con Casa a Natale estratto da Accetto Miracoli, ma anche Mario Biondi con This Is Christmas Time e Violetta Zironi con I Never Needed Christmas.

Non solo clima festivo, questa settimana ci sono anche Deborah Iurato, Neno, Tricarico, i vincitori del Festival di Castrocaro, Watt, Zibba, Sofia Tornambene e tanti altri. Siete pronti a scoprirli tutti?

