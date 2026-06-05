5 Giugno 2026
di
Alvise Salerno
Pagelle Nuovi singoli
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5 Giugno 2026

Pagelle Nuovi Singoli 5 giugno 2026: Ditonellapiaga (8), Francesca Michielin (7½), Luk3 (5)

Una settimana dominata dalle hit estive, tra featuring, ritorni e qualche sorpresa.

Pagelle Nuovi singoli di Alvise Salerno
Pagelle nuovi singoli 5 giugno 2026, collage con Ditonellapiaga e gli artisti della settimana
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New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 5 giugno 2026, a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web che ogni settimana recensisce per noi le nuove uscite italiane.

Nella settimana del 5 giugno 2026 troviamo, tra gli altri, nuovi brani di Francesca Michielin, Ditonellapiaga, Benji e Fede con Alex Britti, Luk3, Tormento e Rkomi e molti altri ancora.

Queste sono le pagelle della New Music Friday dedicate ai nuovi singoli italiani usciti questa settimana. All’interno delle categorie ogni brano viene valutato in stelle e con un voto numerico, così da rendere più chiaro il livello di consiglio o bocciatura.

Come sempre si tratta di opinioni personali. Il consiglio è quello di ascoltare i singoli e farci sapere la vostra. Qui sotto trovate l’elenco completo delle nuove uscite della settimana. Se volete recuperare le pagelle della settimana scorsa, qui trovate Pagelle Nuovi Singoli del 29 maggio 2026.

Cliccate in basso su continua per leggere le pagelle dei nuovi singoli del 5 giugno 2026.

Continua

All Music Italia

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