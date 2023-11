Pagelle singoli del 3 novembre: Achille Lauro torna a stupire, Nigiotti emoziona e Mahmood… contorto!

PAGELLE NUOVI SINGOLI del 3 novembre a cura del critico musicale di All Music Italia, Fabio Fiume.

E siamo di già a nuovo Venerdi! E si, perché la giornata di festa, non so se capita anche a voi, nel mezzo della settimana, inganna sempre la mente e rende sempre la ripartenza come un nuovo Lunedi. Ed invece no caro Fabio, hai da ascoltare tante novità, hai da lavorà!

E ho sentito diverse cose buone ed anche qualcuna che, sono sicuro, col tempo mi colpirà di più (da parte di un artista famosissimo e che in genere mi piace pure molto). Non sono mancati brani a mio avviso inascoltabili e, chi mi legge abitualmente, sa anche esattamente il perché. Personalmente comincio a non avere più parole nuove per spiegarlo.

NOTA

Vi ricordiamo che i voti delle pagelle di Fabio che trovate alla fine delle mini recensioni non mettono in competizione fra loro gli artisti, essi sono infatti assegnati alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone.

Andando avanti nell’articolo si arriva a scoprire la Golden song della settimana. Ricordiamo inoltre che il “senza voto” non è un voto di carattere positivo o negativo ma variabile e spiegato nella recensione stessa.

