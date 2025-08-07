7 Agosto 2025
di
All Music Italia
Radio Date
7 Agosto 2025

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana. Da Don Joe a Matteo Bocelli feat. Grignani

Scopri le nuove uscite musicali del 8 agosto con New Music Friday.

Radio Date di All Music Italia
Radio Date settimana 32 2025 – New Music Friday 8 agosto
New Music Friday 8 agosto 2025 – Radio date: siamo nel pieno dell’estate, e dopo la grande abbuffata di uscite che ha animato il mercato musicale da maggio a metà luglio, il panorama si fa più tranquillo. Una calma quasi necessaria, potremmo dire, dopo settimane di sovraccarico tra tormentoni, ballad e hit da classifica.

Anche se la macchina delle uscite tornerà a pieno regime già da venerdì 22 agosto, e qualcosa inizierà a muoversi anche il 15, questo venerdì non manca di regalare qualche titolo interessante per chi vuole restare aggiornato sulle novità. Tra collaborazioni inedite, ritorni e brani dal respiro internazionale, la settimana riserva comunque alcune chicche da non perdere.

Qui sotto trovate come sempre la lista aggiornata con i singoli usciti nei giorni scorsi e quelli in radio da venerdì 8 agosto. Cliccate su “continua” per accedere alla nostra selezione editoriale e restare sintonizzati su tutto il meglio della musica italiana.

All Music Italia

