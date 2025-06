New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana. Orietta Berti & Rovazzi

New Music Friday 27 giugno 2025: un venerdì che incrocia generazioni, generi e mondi musicali diversi. Tornano Orietta Berti e Fabio Rovazzi con il singolo Cabaret, mentre emergenti come Komar, PIKKOLOMINI e Teto D’Aprile cercano spazio tra pop, rap e ironia d’autore. Tra le uscite anche Gabry Marco con Stanotte non ci importa, il duo Luca Blindo & Lord Bart, e il progetto Nara con Volta in Essere migliore. Apre la settimana Denny Music con Scintille, in radio da martedì.

Qui trovate tutte le uscite dettagliate e la nostra selezione editoriale per non perdere nulla.

