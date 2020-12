Zuin canta un istante di felicità nel singolo “Polaroid” feat. Molla

Polaroid è il nuovo singolo di Zuin, in rotazione radiofonica e in tutti gli store digitali dal 4 dicembre 2020. Il brano, scritto dall’artista milanese, è stato registrato a distanza con il cantautore barese Molla.

Polaroid è una ballata intensa e malinconica, che racconta un momento di felicità. Una polaroid ferma un istante: la felicità di una coppia di innamorati. Si tratta di un’istantanea che col tempo sbiadisce, pur rimanendo impressa per sempre. Così come l’amore che, pur svanendo a causa dell’abitudine, lascia una traccia indelebile nel cuore.

Il brano rappresenta la prima collaborazione tra i due artisti che si conoscono da alcuni anni. Zuin racconta:

“Ho conosciuto Molla qualche anno fa al concerto di Zibba. Da quella volta ci siamo incrociati diverse volte, ci siamo ripromessi di fare una collaborazione. Quando ci siamo ritrovati entrambi in finale al Premio Fabrizio De André a Roma l’anno scorso, abbiamo capito che era il momento giusto. Ho scritto questa canzone e me ne sono subito innamorato: c’era emozione, ricordi, nostalgia. Ma sentivo che mancava qualcosa. Mancava MOLLA!”.

Polaroid (etichetta Volume! – edizioni Metatron s.r.l. – distribuzione Believe Digital) esce con la collaborazione di INRI. La produzione artistica è affidata al chitarrista e produttore Claudio Cupelli, con cui Zuin collabora fin dal disco d’esordio Per tutti questi anni.

Zuin (Massimo Zuin, classe 1984) è un progetto nato nel 2016 con la voglia di raccontare storie, sentimenti e sensazioni. Nell’aprile 2017 partecipa alla finale di Special Stage di Officine Buone, ricevendo il Premio Social, fino ad arrivare nel 2018 al prestigioso palco del Primo Maggio a Roma come uno dei tre vincitori del contest 1MNext. Pubblica numerosi singoli che accompagnano l’uscita del disco d’esordio Per tutti questi anni. Attualmente sta lavorando a nuove canzoni e ad un album, la cui uscita è prevista per la primavera 2021.

Anche per Molla (Luca Giura, nato a Bari nel 1985) è in arrivo nuova musica. Molla ha iniziato la carriera da cantautore nel 2012, dopo l’esperienza come batterista negli Ameba4, prima band di Ermal Meta. Tra il 2013 e il 2016 pubblica gli album Prendi Fiato e 365. Nell’ottobre 2018 entra nel roster dall’etichetta indipendente INRI. Con la canzone inedita 2Accordi è arrivato in finale al Premio Fabrizio De André 2020. Motta sta aspettando di pubblicare il suo prossimo album, Giovani dentro.

Per news e aggiornamenti, potete visitare i social dei due artisti (pagina Facebook e profilo Instagram di Zuin, pagina Facebook e profilo Instagram di Molla).