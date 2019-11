Oggi, 8 novembre, è il giorno dell’uscita del nuovo album di Zucchero D.O.C (Polydor / Universal Music), disco che arriva a 3 anni e mezzo di distanza da Black Cat.

Un album profondamente differente rispetto al precedente, ma che mantiene una forza dirompente che si snoda brano dopo brano.

DOC è stato presentato nella suggestiva location dello Spirit de Milan, dove il cantautore ha potuto esprimere il suo punto di vista sul progetto e su ciò che ci circonda.

Le prime parole con cui Zucchero presenta DOC sono dedicate al periodo storico che stiamo vivendo, ciò che si può definire come uno dei fili conduttori dell’album.

“Vivo questo tempo come tutti, sono un po’ preoccupato, come lo sono in tanti. E’ tutto come in una pentola in ebollizione, che spero non esploda mai!

Nell’album ho quasi lasciato perdere i doppi sensi (che ho conservato solo per qualche brano uptempo) perchè il momento non è così goliardico e sereno. Infatti ci ho messo parecchio anche a decidere il titolo dell’album. Non è stato facile trovare una parole che riuscisse a racchiuderlo, anche perchè contiene diverse sfumature: soul, blues, gospel, pop, rock, ma anche del progressive. Il primo titolo che mi era venuto in mente era Tempi Sospesi o Suspicious Times. Sono tempi così, dove non c’è trasparenza.. C’è troppa apparenza e poca sostanza.

DOC è un titolo che mi rappresenta e mi è venuto in mente l’ultimo giorno prima di andare in stampa. Ero in giro per la mia fattoria parlando con i contadini dei prodotti di origine controllata. Ho visto che si dice DOC in tutto il mondo. Poi ho scoperto che DOC significa anche Disturbo Ossessivo Compulsivo! Ma va bene! Sono anche così!”