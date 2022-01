Zibba: l’“Ep Viola” è un insieme di lettere di amici ad altri amici

Dopo l’Ep Arancione, è uscito l’Ep Viola. Si tratta del nuovo lavoro discografico di Zibba, disponibile negli store digitali dal 25 dicembre 2021 per INRI. Il disco rappresenta il secondo capitolo del trittico Amore, Morte e Distrazioni.

Il progetto è un concept tra pittura e musica che coinvolge Zibba e Camilla Jeanine, insieme al collettivo Apt22. I testi e le musiche di Zibba si accostano ai disegni di Camilla. L’Ep Viola contiene altri cinque frammenti di questo connubio musicale e creativo, che arriva al suo momento più acustico e introspettivo.

Le tracce del disco si muovono tra ricordi strumentali e piccole collaborazioni, portando l’ascoltatore in un mondo di pace e tormento. Con l’Ep Viola, Zibba volta pagina e presenta un suono nuovo. Anche sotto l’aspetto tematico, l’artista si spinge in territori prima inesplorati. A proposito, Zibba racconta: “L’EP Viola è un insieme di lettere di amici ad altri amici, di messaggi decifrabili e altri incomprensibili ed è una parte di me che si prende libertà“.

Ecco la tracklist dell’Ep Viola:

1. Samba delle catene

2. Super Junior 23-5

3. Raschiando forte

4. Lago

5. Almeno per Natale

L’Ep è mixato da Zibba e masterizzato da Eleven Mastering. Il disco vede la partecipazione di Stefano Riggi al sax e Andrea Balestrieri alla batteria, nonché di Camilla Jeanine ai cori nel brano Almeno per Natale.