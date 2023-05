I Producer multiplatino Zef e Marz lanciano il loro progetto. Il primo singolo è “Tilt” con Elisa e La Rappresentante di lista

Zef e Marz Tilt significato del testo del primo singolo dei due Producer in forze alla Numero Uno che per l’occasione coinvolgono nel pezzo La Rappresentante di lista ed Elisa.

Contaminazione, ricerca e sperimentazione per il brano che affonda le radici nell’elettronica e che segna l’inizio del progetto dei due artisti Multiplatino che nel corso degli anni hanno prodotto pop, urban e qualsiasi genere musicale sfornando hit su hit per i maggiori artisti italiani.

Zef e marz tilt significato del brano

Il singolo uscirà in radio e in digitale venerdì 5 maggio per RCA Numero Uno/Sony Music Italy. Per l’esordio i due Producer hanno scelto due grandi voci italiane, Veronica Lucchesi de La Rappresentante di lista ed Elisa.

Ecco come raccontano questo brano e la collaborazione Zef e Marz:

“Eravamo in studio con Elisa quando, durante una sessione, le abbiamo fatto sentire la base di questo brano. È venuto spontaneo immergersi subito nella scrittura e realizzazione di questo pezzo. Insieme abbiamo pensato che sarebbe stato fantastico coinvolgere La Rappresentante di Lista. Ci siamo messi in contatto con Veronica e Dario, che hanno accettato con entusiasmo di partecipare al progetto ed è nata TILT”.

I due producer hanno deciso di concretizzare il sodalizio che già da tempo li ha portati a collaborare su progetti di alcuni dei più grandi artisti italiani. Amici da oltre 10 anni, accoppiata vincente di produzioni che hanno ottenuto una pioggia di certificazioni e riconoscimenti, da oggi hanno voluto creare qualcosa su cui mettere la loro firma in veste di main artist: che possa seguire la loro direzione artistica dall’inizio alla fine, forti delle loro radici musicali comuni e di una complementarietà lavorativa che identifica già dal primo ascolto il loro sound ricercato.

ZEF E MARZ TILT TESTO E AUDIO

In arrivo venerdì 5 maggio