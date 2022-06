Anteprima video: un amore diviso da una partenza ne “Il mondo a metà”, nuovo singolo di Zeep

Esce oggi, in anteprima su All Music Italia, il videoclip de Il Mondo a metà, nuovo singolo di Marco Cannas in arte Zeep.

Prima di passare al video concentriamoci sul conoscere meglio l’artista.

Zeep è un cantautore sardo classe ’93. Inizia a scrivere i suoi primi pezzi rap a 19 anni, per poi pubblicarli, appena trasferitosi a Torino, nel 2016.

Come per tanti giovani, avvicinatisi alla musica con il rap, anche per Marco arriva un cambiamento e così nel 2018 si innamora dell’indie-pop e, accompagnandosi con la chitarra, pubblica cover e inediti sui social.

L’anno successivo inizia la collaborazione con Kaizèn, che porterà a una serie di singoli che gli permetteranno di farsi notare a livello nazionale. Nel 2020 arriva invece la firma del primo contratto discografico con K music e l’inizio del lavoro come autore per Cvlto music group.

Nello stesso anno la svolta con Fantacalcio, brano inciso insieme al calciatore di Serie A Pavoletti, tutt’oggi tra i suoi brani più ascoltati. Grazie a questa canzone compare per la prima volta nelle playlist editoriali di Spotify, oltre che sulle principali testate nazionali.

Nel 2021 prende parte all’album Totem di En?gma e in autunno pubblica l’EP Astronavi & Carriattrezzi, che conta più di mezzo milione di stream. Il 2022 inizia con Dimenticare a cui ora fa seguito, Il mondo a metà, entrambe prodotte da Kaizén e distribuite da Ada Music Italy.

Zeep Il mondo a metà

Ecco come Zeep racconta questo nuovo singolo…

Cosa succede quando la persona che ami deve partire? Basterebbe un piccolo spazio nella sua valigia, un ultimo secondo da passare insieme, o anche solo un respiro lasciato sul cuscino per ricordarla. Tutto questo è “Il mondo a metà“: un mix tra il mood estivo della produzione, affidata a Kaizèn, e la storia malinconica e nostalgica raccontata da Zeep. Perché a volte le strade possono dividersi, ma i ricordi possono dare vita a una nuova canzone.

Riguardo al video, diretto da Nicola Vallarella con riprese di Andrea La Vigna, che oggi vi presentiamo in anteprima esclusiva, ecco cosa ci racconta l’artista:

Il videoclip di “Il mondo a metà” è un viaggio per la città. È il momento in cui gli amici ti passano a prendere, ma tu vorresti essere da tutt’altra parte. Zeep si perde tra i passanti e i treni alla stazione per ritrovare una ragazza che parte “per un viaggio lontano col biglietto d’andata”. Ma forse a volte il percorso è più importante della destinazione.

Ecco a seguire il videoclip.