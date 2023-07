Youngod esorcizza il cancro e canta la rinascita con un ritmo afro in “Nah”

Il 28 luglio è uscito Nah, nuovo singolo di Youngod su etichetta Digital Noises con distribuzione Artist First.

Youngod, vero nome Paolo Messina, dopo aver pubblicato diversi singoli tra cui Ricominciare e Come me, torna con una hit che apre la sua carriera ad una nuova fase del suo percorso artistico e personale con un brano in cui si mette a nudo, raccontando uno dei periodi più difficili e delicati della sua vita.

Nah è un singolo dance con sonorità afro con cui Youngod esorcizza la malattia che lo ha colpito e, al tempo stesso, brinda alla sua rinascita. Ecco come racconta ad All Music Italia il percorso che ha portato a questa canzone:

“Questo nuovo singolo è nato dopo un periodo buio, durante il cancro oltre il corpo anche la testa ha fatto il suo, e questo è rimasto anche dopo che sono ‘uscito’ da tutto questo.

La paura e il trauma sono rimasti, in questa canzone parlo appunto di tutto ciò, di come grava sul mio essere e anche nella vita di tutti i giorni ma anche in quella sentimentale. Mi ha cambiato la prospettiva di vita, guardo tutto in modo diverso ma con le cure adeguate sto riuscendo a superare questo momento di ‘down’.

Questo momento lo sto superando impegnando molto le mie giornate, magari faccio qualche partita a basket nel giardino di casa, scrivendo nuova musica. Sto riuscendo a riprendermi del tutto, grazie alla musica e alla mia famiglia.”

La vita dell’artista non è stata facile e la musica è stata l’ancora di salvezza per lui come ci racconta…

“Nella mia vita ho dovuto superare delle situazioni difficili che mi hanno portato a crescere molto velocemente.

Lavoro da quando ho 16 anni perché non mi sono mai trovato a mio agio a scuola, ma amo comunque essere una persona acculturata essendo che sono un ragazzo molto curioso e mi piace imparare e scoprire sempre cose nuove.

Da quando ero piccolo la mia vita è sempre stata accompagnata dalla musica, inizialmente è stata la mia famiglia a trasmettermi questo amore, come mio zio e mia zia che circondavano me ed i miei cugini con la loro musica. Quando ho iniziato ad ascoltare musica anche per conto mio, non solo quello che ascoltava la mia famiglia, ho scoperto il mio idolo Chris Brown; la sua musica mi ha ispirato tanto ed è li che è nata la mia vera passione, è li che ho capito che volevo vivere di questo, di musica’‘.

Il singolo è nato insieme al produttore Emanuele Sciascia che sta vivendo la stessa situazione di Youngod:

“Il mio produttore come me sta vivendo la mia stessa situazione, abbiamo lavorato ad un brano in stile afro-dance, un brano che da carica perché la vera intenzione è quella del ‘risveglio’ da me stesso, come se YounGod parlasse a Paolo.

Il messaggio che vorrei dare con questo brano è quello che, di fronte a qualsiasi situazione, c’è sempre un modo per uscirne e rinascere.”